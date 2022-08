Ciolacu a făcut evaluarea miniștrilor PSD: Nu este o catastrofă o remaniere. E ceva normal într-o democrație

Președintele PSD a spus că este atributul lui Nicolae Ciucă să facă propuneri de remaniere. Cu toate acestea, a spus că a făcut și el la partid evaluările miniștrilor PSD.

„Premierul trebuie să vină cu propuneri de remaniere. Dacă eram eu premier, deja colegii mei îmi săreau în cap să fac anumite remanieri. Nu este atributul meu să o fac. Premierul nu a venit cu vreo propunere să fie cineva remaniat”, a zis Marcel Ciolacu.

„Nu cred că premierul Ciucă va face vreodată vreo remaniere fără să stăm de vorbă. Eu, la PSD, am făcut o evaluare a miniștrilor PSD”, a mai spus președintele PSD.

Întrebat dacă este mulțumit de toți miniștrii PSD, Ciolacu a zis: „E loc de mai bine întotdeauna”.

De asemenea, întrebat dacă ar schimba vreun ministru, președintele PSD a spus: „Este posibil și acest scenariu. Nu este o catastrofă o remaniere. E ceva normal într-o democrație”.

Marcel Ciolacu nu a dat niciun nume privind nemulțumirile sale din rândul miniștrilor.

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a declarat vineri că scopul unei coaliţii de guvernare este să găsească soluţii, uneori chiar în detrimentul intereselor politice ale partidelor, iar actuala coaliţie funcţionează, în ciuda contestatarilor.





"Forma rectificării bugetare arată încă o dată că PSD este preocupat să protejeze românii vulnerabili, fără să neglijeze problemele economiei. Iar coaliţia de guvernare a demonstrat deja că are resurse de voinţă pentru a echilibra aceste nevoi sociale şi economice, în ciuda tuturor zgomotelor de fond. De altfel, şi problemele politice cu care ne confruntăm sunt tratate şi rezolvate de comun acord. Scopul unei coaliţii de guvernare este să găsească soluţii, uneori, chiar în detrimentul intereselor politice ale partidelor. Iar pentru PSD, marele test politic nu sunt alegerile, ci stabilitatea guvernamentală, menţinerea coaliţiei şi guvernarea în interesul românilor", a spus Stănescu, potrivit unui comunicat de presă remis de PSD.



Secretarul general al PSD a adăugat că "degeaba se agită USR-ul" să caute nod în papură coaliţiei şi "să mai bage băţul prin gard".



"Ei rămân în istoria politică drept cel mai jalnic partener de guvernare cu care putea să se asocieze vreodată un partid politic. Iar apropo de mesajul unora care ţin astfel cu tot dinadinsul să se facă de râs, reamintesc că PSD nu are o tradiţie a sabotării coaliţiilor. Rotaţia guvernamentală a premierului a fost gândită tocmai ca să ofere sistemului politic stabilitate şi ca să ne putem concentra mai mult pe guvernare decât pe probleme politice. Aceasta nu a fost o improvizaţie, noi nu tratăm guvernarea ca pe o aventură", a menţionat acesta.



Stănescu a afirmat că în acest moment, pe agenda Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilienţei energetice şi implementarea proiectelor de infrastructură în energie, condus de premierul Nicolae Ciucă, prioritatea zero este găsirea unei soluţii pentru diminuarea creşterii preţurilor la energie pe termen lung.



"Pentru că am văzut cu toţii că măsurile actuale nu asigură o continuitate acceptabilă nici pentru consumatorii casnici, nici pentru companii. Noi am spus deja şi repetăm: cea mai bună soluţie ar fi revenirea la reglementarea pieţei energetice. Însă aşteptăm, începând cu săptămâna viitoare, şi propunerile Ministerului Energiei şi concluziile comitetului interministerial, ca să putem lua o decizie care să ofere predictibilitate mediului de afaceri şi mai multă linişte românilor", a susţinut el.



Vineri, USR a transmis că rectificarea bugetară arată că actuala guvernare nu are de gând să facă niciun pas în spate de la "creşterea galopantă" a cheltuielilor statului şi că PSD, PNL şi UDMR acţionează "precum un parazit care îşi consumă gazda".



Conform unui comunicat al Uniunii Salvaţi România, rectificarea bugetară prevede cheltuieli suplimentare de aproape 34 de miliarde de lei, dintre care doar 3,2 miliarde de lei merg către investiţii, iar restul sunt orientaţi către datorii şi consum.



USR adaugă că "în plină criză economică", PSD şi PNL "au crescut cheltuielile în neştire", prin: PNDL 3 'Anghel Saligny', pensii speciale, sporuri "aberante", creşteri de salarii în ministere şi agenţii, scheme de ajutor de stat pentru grupuri de interese.



Potrivit USR, schema de plafonare a preţurilor la energie este "cea mai mare lovitură dată finanţelor publice" anul acesta.

