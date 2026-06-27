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DCNews Politica Președintele Israelului, Isaac Herzog, vine în România și va fi primit de Nicușor Dan la Cotroceni

Președintele Israelului, Isaac Herzog, vine în România și va fi primit de Nicușor Dan la Cotroceni

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 27 Iun 2026
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FOTO: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi luni, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România, la invitaţia şefului statului român.

Vizita are loc şi în contextul participării preşedintelui israelian la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi.

Vizita preşedintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relaţiilor bilaterale şi reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiţie reconfirmată prin frecvenţa crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidenţiază soliditatea relaţiei dintre România şi Israel, fundamentată pe cooperare politică şi economică extinsă şi pe legături interumane profunde, informează Administrația Prezidențială.

Ce va vorbi Isaac Herzog cu Nicușor Dan 

Pe agenda discuţiilor celor doi şefi de stat se vor regăsi modalităţile de dezvoltare şi aprofundare a relaţiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic şi a cooperării în materie de securitate şi apărare, precizează sursa citată.

Vor fi abordate, de asemenea, teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educaţia despre Holocaust şi măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum şi dezvoltarea schimburilor culturale şi a contactelor interumane.

O atenţie deosebită va fi acordată evoluţiilor recente din vecinătatea României şi regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securităţii din cele două regiuni şi a economiei globale.

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