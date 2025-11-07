„Pe mine la Cotroceni m-a pus poporul român”. Reacția lui Nicușor Dan la informațiile din dosarul lui Fănel Bogos

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat informațiile recente din ancheta ce îl privește pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, care a avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Nicușor Dan: „Este normală interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri”

Nicușor Dan a spus că întâlnirile între oameni de afaceri și politicieni sunt „normale”, iar premierul Ilie Bolojan nu a depășit „nicio limită de principialitate” în cadrul întâlnirii cu omul de afaceri Fănel Bogos.

„O să avem o conferință de presă săptămâna viitoare, o să răspund. Este normală interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri.

Acum ce înseamnă interacțiunea? Ce se discută acolo - bineînțeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depășită, iar eu nu am văzut ca domnul Bolojan să depășească această limită -, ăsta e răspunsul meu”, a spus vineri, președintele Nicușor Dan.

Întrebat în legătură cu faptul că numele său ar fi menționat în stenogramele din dosar, inclusiv într-un pasaj în care se vorbea despre „cine l-a pus la Cotroceni” și despre „cel care conduce România economic”, Nicușor Dan a răspuns: „Pe mine la Cotroceni m-a pus poporul român. O zi bună!”