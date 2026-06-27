Olguţa Vasilescu: Bolojan vrea să îl propună premier pe Siegfried Mureșan, care habar nu are cum se trăieşte în România

Foto: Agerpres / Lia Olguța Vasilescu

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), a declarat, sâmbătă, că liderul PNL Ilie Bolojan propune un premier "care habar n-are cum se trăieşte în România", iar românii "o să-şi scrântească limba" să...

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), a declarat, sâmbătă, că liderul PNL Ilie Bolojan propune un premier "care habar n-are cum se trăieşte în România", iar românii "o să-şi scrântească limba" să poată să pronunţe numele acestuia - Siegfried Mureşan.

Lia Olguța Vasilescu spune că „Siegried Mureșan nu știe cum se trăiește în România”

"Ilie Bolojan vrea să ne propună acum un prim-ministru care în ultimii 20 de ani nu a stat în România. Habar n-are cum se trăieşte în România. Şi despre care aflăm, tot de la domnul Bolojan, că este specialist în absorbţia de fonduri europene. M-am uitat pe CV-ul lui şi cred că singurii bani pe care i-a absorbit domnul Mureşan au fost cei din salariul de europarlamentar. Pentru că n-a lucrat niciodată la vreun proiect pentru România. Dar nu Siegfried este important - să vedeţi iarăşi românii cum o să-şi scrântească limba ca să poată să se refere la conducătorii patriei noastre cu nume neaoşe. Vă spuneam că domnul Siegfried nu este important, pentru că, dacă ar fi fost important, probabil că nici doamna Udrea nu l-ar fi pus în rândul patru în fotografia care a fost plătită de 'Pinalti'.

Cel care blochează România şi cel care se încăpăţânează să rămână acolo, deşi au trecut aproape două luni de când a avut loc o moţiune de cenzură, este Ilie Bolojan. Iar orice zi în care el rămâne în continuare acolo este o zi pierdută pentru România", a spus Lia Olguța Vasilescu, la Conferinţa Naţională a Organizaţiei Femeilor Social Democrate, ce se desfăşoară la Palatul Parlamentului.

PSD este pregătit să îşi asume guvernarea, susține Lia Olguța Vasilescu

"Am tot auzit zilele trecute că Sorin Grindeanu nu ar vrea să-şi asume guvernarea pentru că nu ştie să guverneze, pentru că nu poate. Haideţi să vedem dacă ştie şi dacă poate şi să ne uităm un pic pe statisticile din vremea când era prim-ministru şi conducea Guvernul din anul 2017. A fost cea mai mare creştere economică din 2008 până în momentul 2017, de 8,2%. A fost cea mai mare medie lunară de creştere a efectivelor salariaţilor de la aderarea la Uniunea Europeană până la acel moment.

Deficitul pe cash era de 2,9%. A fost cea mai mare scădere a datoriei publice de la intrarea noastră în Uniunea Europeană până la acel moment, de la 37,8% a scăzut la 35,3%. A fost a doua cea mai mare creştere a consumului din ultimii 10 ani. Puterea de cumpărare a pensiei era cu 8,8% mai mare decât în anul precedent, iar la salariul mediu pe economie puterea de cumpărare era cu 12,8% mai mare. În 2017, 749.000 de români au ieşit din risc de sărăcie şi 712.000 de români au ieşit din deprivare materială. Aşa a guvernat PSD de câte ori a guvernat singur, cu creştere economică şi cu grijă faţă de oameni", a menţionat Lia Olguţa Vasilescu.

"Trei trimestre consecutive de stagnare şi cădere economică" sub Ilie Bolojan

Ea a afirmat că statisticile arată că de când a preluat guvernarea Ilie Bolojan România a avut trei trimestre consecutive de stagnare şi cădere economică.

"Tot auzim că situaţia era atât de grea anul trecut, ne spune domnul Ilie Bolojan, încât nimeni nu se înghesuia să devină prim-ministru. Păi n-avea nimeni loc de dumnealui, de salvatore della patria. Numai el ştia cum să scoată economia din criză şi cum să facă reforme. Haideţi să ne uităm pe statistici şi ce s-a întâmplat într-un an de zile de când a preluat Ilie Bolojan funcţia de prim-ministru de la Guvernul Ciolacu. Inflaţie dublă, trei trimestre consecutive de stagnare şi cădere economică, aşa cum nu a mai fost în ultimii 25 de ani. S-au pierdut 56.000 de locuri de muncă. Investiţiile publice au scăzut cu 50%, cel puţin cele care erau finanţate din bugetul naţional. Consumul s-a prăbuşit. Nouă luni consecutive de scădere a consumului. HoReCa în faliment. Cea mai mare scădere a puterii de cumpărare a pensiilor din ultimii 25 de ani. Şi datele ar putea continua. Şi ar fi putut să fie mult mai rău dacă nu am fi spus stop acestei guvernări", a transmis Lia Olguța Vasilescu, potrivit Agerpres.

Vezi și - Ilie Bolojan: Siegfried Mureșan nu a fost agreat, iar Sorin Grindeanu vrea un cec în alb. ”Ne-am mai fript”