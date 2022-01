Oana Bulai: Fără pachetul social propus de PSD situaţia ar fi fost una şi mai grea pentru milioane de români

"De la 1 ianuarie punctul de pensie creşte cu 10%, la 1.586 lei.

Pensia socială minimă garantată devine indemnizaţie socială pentru pensionari, iar suma va fi de 1.000 lei, în creştere cu 200 lei.Se va acorda un ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu venituri mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel încât toţi cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2.200 de lei, în luna ianuarie 2022.

Totodată, se majorează la 243 de lei alocaţia de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, dar şi pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale, până la terminarea acestora.

Pentru copiii în vârstă de până la 2 ani alocaţia creşte la 600 de lei.În cazul salariului minim, acesta va avea în 2022 valoarea de 2.550 lei brut, reprezentând o creştere de 10,8% comparativ cu cel din 2021.

Sunt majorări ale veniturilor absolut necesare şi care au drept principal obiectiv sprijinirea românilor în contextul scumpirilor ce au avut loc în ultimul an, dar şi pentru a trece iarna cu bine.

Fără pachetul social propus de PSD situaţia ar fi fost una şi mai grea pentru milioane de români", precizează Oan Bulai.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, precizare pentru alocațiile copiilor

Ministrul Muncii a precizat că în ianuarie se plătesc alocațiile aferente lunii decembrie, de aceea intră suma nemărită”.

De asemenea, Marius Budă a precizat și situaţia cu plata pensiilor majorate.

„Situația este foarte bună, zic eu. Luni, am preferat să nu fiu în București, să fiu în țară. Am fost în sediul unei case teritoriale de pensii și am fost pe grupul director economici din toate Casele Teritoriale de Pensii și am rugat pe vechii și noii mei colegi să raporteze din 30 în 30 de minute câte Case Județene de Pensii mai fac viramente către Poșta Română. Așteptam, rând pe rând, să văd că se pot realiza viramentele către Poșta Română teritorială din fiecare județ, astfel încât să punem sumele respective la dispoziția lucrătorilor poștali și astfel încât să se înceapă virarea pensiilor către seniorii acestei țări”, a spus ministrul Marius Budăi.

