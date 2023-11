Nicolae Ciucă, în ședința de BPN: "Începem să coagulăm Dreapta românească" - Surse

Nicolae Ciucă, liderul PNL, a făcut mai multe declarații, în ședința Biroului Permanent Național și ar fi afirmat că "sunt limite peste care nu vom accepta să trecem", dar și că "începem sa punem în practiă ceea ce am vorbit la Sinaia".

Declarațiile liderului PNL, Nicolae Ciucă:

"Liberalii vor vota Legea pensiilor și în Camera Deputaților. Noi am reușit să mărim cu 40% pensiile, în trei ani. Am crescut punctul de pensie de la 1.265 la 1.785 și totul cu resurse sustenabile. Am vrut și trebuie să veghem, ca acum, majorările să fie sustenabile. Noi vom rămâne, în această coaliție, vocea rațiunii și a onestității. De unde și dialogul legat de sustenabilitate."

"Sunt limite peste care nu vom accepta să trecem, una dintre ele este respectarea angajamentului nostru față de salariile din educație, așa cum ne-am angajat în iunie."

"De asemenea, avem o preocupare și discutăm foarte aplicat pe măsurile care țin de sănătate și cred că ce a ținut de CNAS s-a îndeplinit. Dar continuăm discuțiile pe întreaga problematică din Sănătate."

"Absorbția fondurilor europene a fost una cât de poate de bună (absorbție de 90% pe fonduri de coeziune). Nu atât de bună ca în 2022 - anul trecut, am crescut absorbția cu 20%. Economia va putea supraviețui și își va putea menține trendul de creștere doar printr-o absorbție cât mai bună a fondurilor europene, iar menținerea unui buget mare pentru investiții este obligatoriu pentru noi, PNL. Ca atare, vă rog să avem cu toții în vedere - și miniștrii, și responsabilii din administrația locală - insistența pe absorbția banilor din PNRR."

La ședința BPN au venit și lideri ai conducerii ALDE.

"Astăzi, începem sa punem în practică ceea ce am vorbit la Sinaia și anume sa facem din PNL axul în jurul căruia se va coagula dreapta românească. Ii salut pe noii noștri colegi. PNL are tradiția, istoria și energia necesară să dea un nou suflu dreptei și să facă performanță în 2024", a mai spus Nicolae Ciucă.

