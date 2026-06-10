Motociclist de 26 de ani, mort după un impact cu un tramvai în București

Imagine cu o ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Un motociclist în vârstă de 26 de ani a murit miercuri, după ce s-a ciocnit cu un tramvai pe Bulevardul Bucureștii Noi, în zona depoului STB. Accidentul s a produs pe traseul liniei 53 și a mobilizat echipaje de intervenție și polițiști rutieri.

„În jurul orei 14:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe bulevardul Bucureştii Noi din municipiul Bucureşti. Din primele cercetări a rezultat că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, care se deplasa cu motocicleta, dinspre şoseaua Chitila către strada Jiului, în dreptul depoului STB a intrat în coliziune cu tramvaiul liniei 53, condus de un bărbat în vârstă de 54 ani, care ieşea din depoul STB”, arată autoritățile.

Medicii nu au reușit să îl salveze

La locul accidentului au ajuns echipaje de prim ajutor, care au început imediat manevrele de resuscitare pentru salvarea motociclistului. Cu toate acestea, intervenția nu a avut rezultatul dorit, iar cadrele medicale au fost nevoite să constate decesul tânărului.

Șoferul tramvaiului, în vârstă de 54 de ani, a fost verificat cu aparatul etilotest, iar rezultatul testării a indicat o alcoolemie de zero.

Circulație restricționată și anchetă în desfășurare

În urma accidentului, autoritățile au restricționat traficul rutier pe Bulevardul Bucureștii Noi, pe sensul dinspre Șoseaua Chitilei către strada Pajurei, pentru a permite intervenția echipelor de urgență și desfășurarea cercetărilor.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și cauzele în care s a produs accidentul.

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