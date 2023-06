Mircea Badea: De ce Grindeanu este ministru al Transporturilor și în Guvernul Ciolacu

Mircea Badea a descoperit de ce Sorin Grindeanu este „forever and ever” ministrul Transporturilor.

Trebuie să fii atent unde îl pui pe Sorin Grindeanu pentru că istoria ne-a dovedit că cu greu se mai dă dus. De exemplu, s-a „legat cu lanțuri” de Guvern în 2017. Știți celebra poză când toată lumea plecase și singurii rămași la Palatul Victoria erau Grindeanu, Jianu și Ponta. Ceilalți miniștri din Guvernul Grindeanu aveau demisiile pe masă, doar cei trei se pozau că lucrează.

Acum, la fel, Sorin Grindeanu nu se dă dus de la Ministerul Transporturilor. Dacă se respecta protocolul, ministerul Transporturilor trebuia să fie la PNL.

Mircea Badea are o explicație: de ce Sorin Grindeanu este și în Guvernul Ciolacu, pe aceeași funcție: Îl ajută numele.

„Țineți minte că aici a fost problema. Sorin Grindeanu la Transporturi forever and ever. Și foarte bine, mă! Plus că îl cheamă și corect: Grindeanu vine de la grindă, adică de la ceva cu construcții”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Candidaţii pentru funcţia de ministru propuşi de premierul desemnat Marcel Ciolacu vor fi audiaţi, miercuri, de către comisiile de specialitate din Parlament





Potrivit calendarului adoptat de Birourile permanente reunite, audierile vor începe la ora 10,00.



Joi, Camera Deputaţilor şi Senatul se vor reuni în şedinţă comună, de la ora 12,00, pentru învestirea Guvernului Ciolacu.



Reprezentanţii PNL şi PSD au depus, marţi seara, lista cu miniştrii noului Cabinet şi programul de guvernare pentru care premierul desemnat Marcel Ciolacu cere votul de încredere al Legislativului.



Lista membrilor Guvernului condus de Marcel Ciolacu:



* prim-ministru - Marcel Ciolacu;



* viceprim-ministru - Marian Neacşu (propus de PSD);



* viceprim-ministru şi ministrul Afacerilor Interne - Cătălin Predoiu (propus de PNL);



* ministrul Afacerilor Externe - Luminiţa Odobescu (propusă de PNL);



* ministrul Apărării Naţionale - Angel Tîlvâr (propus de PSD);



* ministrul Justiţiei - Alina Gorghiu (propusă de PNL);



* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Sorin Grindeanu (propus de PSD);



* ministrul Finanţelor - Marcel Boloş (propus de PNL);



* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Adrian Câciu (propus de PSD);



* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu (propus de PSD);



* ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - Radu Oprea (propus de PSD);



* ministrul Energiei - Sebastian Burduja (propus de PNL);



* ministrul Mediului - Mircea Fechet (propus de PNL);



* ministrul Dezvoltării - Adrian Veştea (propus de PNL);



* ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Ivan Bogdan-Gruia (propus de PSD);



* ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Marius Budăi (propus de PSD);



* ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila (propus de PSD);



* ministrul Educaţiei - Ligia Deca (propusă de PNL);



* ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse - Gabriela Firea (propusă de PSD);



* ministrul Culturii - Raluca Turcan (propusă de PNL).

VEZI ȘI: Lista europarlamentarilor români care n-au semnat amendamentul lui Carmen Avram pentru fermierii din țara noastră - https://www.dcnews.ro/lista-europarlamentarilor-romani-care-n-au-semnat-amendamentul-lui-carmen-avram-pentru-fermierii-din-tara-noastra_919498.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News