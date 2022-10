Marea îngrijorare a lui Ciolacu: Nu cred că statul român are capacitatea, până în 2026, să facă tot ce și-a propus în PNRR / video

„Marea îngrijorare pe care o am rămâne capacitatea administrativă a statului român de a atrage fondurile europene. Niciodată nu am avut o asemenea deschidere, aproape 80 miliarde euro. Până acum, aveam două exerciții financiare și două provocări care se suprapuneau. (...) Peste aceste două exerciții financiare, unde am făcut față modest, am venit cu această suprapunere, a mai venit și PNRR.

Se vede o dezghețare majoră în zona de infrastructură rutieră, sperăm să continuăm și în zona de infrastructură căi ferate, unde avem mari restanțe. Cred că pentru prima oară ar trebui să fim realiști, nu optimiști. Și atunci anumite sume în anumite domenii, unde știm foarte bine că nu vom puteam să le acoperim, să venim cu un management privat pe anumite programe, sub tutela statului român. De exemplu, zona de sănătate. Nu cred că statul român are capacitatea, până în 2026, să facă tot ce și-a propus în PNRR. Cred că acolo trebuie să fie o combinație de investiții, atât de sănătate publică, cât și de zona de sănătate privată, astfel încât să nu pierdem niciun euro din aceste sume”, a spus Marcel Ciolacu, președintele PSD, în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, la interviurile DC News

PSD, mari schimbări la alegerile prezidențiale. Ciolacu, detalii despre candidatul din 2024

Marcel Ciolacu nu exclude ca la alegerile prezidențiale PSD să aibă un candidat din exteriorul partidului.

„Am spus că nu vreau să scot această opțiune. Da (n.r. sunt suficienți oameni în PSD dintre care s-ar putea alege), dar nu mai vreau să... Există o teorie că devii prizonierul șanțului pe care îl sapi. Eu nu vreau să devin prizonierul acestui șanț și am zis că este cazul ca PSD să găsească o altă abordare”, a spus Marcel Ciolacu.

„Sunt și îndreptățit să încerc acest lucru”, a continuat Marcel Ciolacu. „Am încercat de patru ori și ne-am rupt gâtul. Nu am reușit să lămurim românii că este nevoie de un președinte social-democrat să conducă România”, a subliniat acesta.

„Am închis cutuma că președintele partidului este automat și candidat la funcția de președinte! Am introdus faptul că, de această dată, nu numai un grup restrâns de oameni va alege viitorul candidat. Nu. Cine dorește să acceadă la această funcție trebuie să meargă în fiecare județ, în interiorul fiecărei organizații, cu competitorii pe care o să-i aibă și să explice de ce dorește să devină președinte. Este o decizie care mă privește și pe mine, și pe copiii mei, și pe ai lor. Cred că este abordarea corectă”, a conchis Marcel Ciolacu.

Plan pentru Portul Constanța. Ciolacu: Nu știam că suntem într-un film horror

De asemenea, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost întrebat, la DCNews, de ce nu e dezvoltat mai mult Portul Constanța, având în vedere că ar fi „o posibilitate să ajutăm mai mult și concret Ucraina acum”.

Marcel Ciolacu a spus că aproape 70 la sută din vagoanele care zăceau abandonate în Portul Constanța au fost scoase.

„Când am fost cu Sorin Grindeanu, erau 91 de linii. Nu știam că suntem în Portul Constanța într-un film horror. Erau copaci crescuți... Copaci prin vagoane. Erau vreo 700 de vagoane abandonate pe 91 de linii și, ca să faci o linie de tren, aveai nevoie de trei zile. Aproape 70 la sută dintre ele au fost eliberate. Au fost recuperate multe dintre vagoane și mutate la CFR Marfă și intrate din nou în circuit, având nevoie și cu zona Ucrainei”, a spus Marcel Ciolacu.

„A venit alt management, vor veni investiții acolo. Pe acest gaz lichefiat, de exemplu, o să ne vină și nouă pe conductă din Grecia - Bulgaria. Acum 30 de ani, Ceaușescu prevăzuse dane pentru așa ceva. Toate sunt abandonate. Se va veni acum cu un plan foarte clar, cred că se va lua și o consultanță externă, management, de viziune pentru dezvoltarea Portului Constanța, pentru că nu cred că războiul din Ucraina se va termina prea curând și nu văd portul din Odesa foarte curând funcțional”, a mai spus Marcel Ciolacu.

