Marea Britanie va trimite uraniu îmbogățit Ucrainei și înăsprește sancțiunile împotriva Rusiei, susține Keir Starmer

Premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Agerpres

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Marea Britanie va furniza Ucrainei uraniu îmbogățit și va extinde sancțiunile împotriva Rusiei, într-o nouă demonstrație de sprijin pentru Kiev.

Regatul Unit va furniza uraniu îmbogăţit Ucrainei pentru centralele sale nucleare şi va impune noi sancţiuni Rusiei, a anunţat premierul britanic Keir Starmer înaintea unei sesiuni a summitului G7 dedicate marţi conflictului din Ucraina, transmite AFP.

Condamnând "atacurile barbare" ale Rusiei în Ucraina, Londra intenţionează să "treacă la nivelul următor" prin "sufocarea resurselor care alimentează războiul lui Putin şi prin furnizarea de energie Ucrainei pentru iernile următoare", a declarat Keir Starmer, citat într-o declaraţie publicată luni seară.

Finanţări la export în valoare de aproximativ 210 milioane de lire sterline (243 de milioane de euro) vor permite companiei britanice Urenco să furnizeze uraniu îmbogăţit producătorului ucrainean de energie nucleară Energoatom, a precizat Downing Street în comunicatul său.

"Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar"

"Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar, iar acest anunţ întăreşte acest lucru", a subliniat prim-ministrul britanic.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat marţi dimineaţă la summitul G7 din oraşul francez Evian pentru a participa la o reuniune de lucru dedicată păcii şi securităţii pentru Ucraina şi Europa.

Preşedintele francez Emmanuel Macron speră în cursul summitului G7 să îl convingă pe omologul său american Donald Trump să exercite mai multă "presiune" asupra Rusiei.

"Ceea ce îmi doresc, în esenţă, este să avem americani care îşi spun +suntem alături de voi, vom continua să ajutăm Ucraina, vom pune mai multă presiune pe Rusia+", a declarat acesta într-un interviu pentru postul TF1, conform Agerpres.

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