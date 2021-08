Orban nu înțelege de ce Turcan nu îl susține. UPDATE: Turcan îl acuză pe liderul PNL că face ”jocuri de culise”

Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus, vineri, 6 august, la Sibiu, unde a participat la alegerile pentru conducerea filialei PNL, că i-ar fi plăcut să o susțină pe Raluca Turcan, dar că aceasta a decis să nu îl mai susțină pe el: „Nu înțeleg de ce”.

„Aș fi vrut să vin aici să o susțin pe Raluca Turcan. Din păcate, Raluca Turcan a luat decizia să nu mă mai susțină pe mine, nu știu de ce”, a spus Ludovic Orban.

Conform acestuia, Raluca Turcan a făcut parte din „echipa câștigătoare”: „Raluca Turcan a făcut parte din echipa câștigătoare a PNL și când am câștigat europarlamentarele, și când am câștigat prezidențialele cu cel mai mare scor care l-a obținut vreodată un candidat de dreapta, am câștigat împreună alegerile locale, și, chiar dacă n-am câștigat alegerile parlamentare din cauza unei guvernări în pandemie, cea mai grea perioadă din România, în care Raluca Turcan a fost mâna mea dreaptă ca vicepremier, a luat decizia să nu rămână în echipa câștigătoare”.

„Dumneavoastră alegeți, gândiți, se poate și altfel, se poate și mai bine, se poate și mai uniți, se poate și cu mai multă sinceritate, se poate și cu mai multă onestitate”, le-a transmis Orban liberalilor din Sibiu.

UPDATE:

Ministrul Muncii, deputatul Raluca Turcan, candidat pentru al treilea mandat de lider al PNL Sibiu, l-a acuzat vineri pe preşedintele PNL, Ludovic Orban, de 'jocuri de culise' la aceste alegeri interne locale şi că nu a respectat-o.

'Nu credeam că vor fi colegi care să aibă indecenţa să facă referiri la mine, să susţină atacuri suburbane, aşa cum am văzut şi în spaţiul public, aşa cum vedem zilnic la televizor, nu doar împotriva mea (...) iar aici, la Sibiu s-a încercat destabilizarea acestei organizaţii şi sub pretextul unei competiţii, de fapt, au fost nişte manevre, dar nu înţeleg pentru ce. (...) Această competiţie nu este a mea cu Şovi (Constantin Şovăială n.r.), o spun direct, este a mea cu Ludovic Orban, pentru că din nefericire, domnule preşedinte al partidului, aţi girat ceea ce se întâmplă azi în PNL Sibiu', a spus Raluca Turcan la şedinţa Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Sibiu.

Turcan susţine că l-a iertat pe Orban, care ar fi jignit-o. 'Multă lume în decursul timpului m-a întrebat cum am putut să colaborez cu Ludovic Orban după jignirile pe care mi le-a adus în trecut. Am făcut-o pentru că am considerat că PNL merită acest efort şi l-am iertat (...). Acum se încearcă jocuri de culise la Sibiu (...), domnule preşedinte Ludovic Orban, pentru că m-aţi întrebat şi m-aţi provocat să vă spun de ce nu vă susţin', a afirmat Turcan.

În replică, Ludovic Orban, a declarat presei că acuzele Ralucăi Turcan sunt 'pure invenţii'.

Cîțu, către liberalii din Sibiu: Ieșiți în spațiul public să vă lăudați

E bine să mai ieșiți în spațiul public să vă lăudați, pentru că aveți cu ce, le-a spus premierul Florin Cîțu liberalilor din Sibiu.

„Ordonanța care permite fiecărei autorități locale să se împrumute din Trezorerie este pentru români. Sunt autorități locale care au nevoie de finanțare, se pot împrumuta la dobânzi mai bune și o fac pentru români. Faptul că facem planul național de investiții Angel Saligniy, pentru că acesta o să fie numele panului național de investiții, pe următorii șapte ani de zile cu un buget de aproximativ 50 de miliardede lei, îl facem pentru români, pentru românii vor beneficia de drumuri asfaltate, de canalizare și de apă. Lucruri care trebuiau făcute acum 20 de ani, de 10 ani. Trebuie să fi mai curajoși. Această guvernare depinde de noi să fie de succes", a transmis Florin Cîțu.