Incendiu la un centru de colectare deşeuri în Bucureşti. Berceanu, Garda de Mediu: "E de noaptea minţii. Nu trebuia să funcţioneze aici!"

Octavian Berceanu, comisarul şef al Gărzii Naţionale de Mediu, dar şi Alin Stoica, prefectul Capitalei, au ajuns în Sectorul 6, unde are loc un incendiu masiv la un centru de colectare al deşeurilor.

Şeful Gărzii de Mediu spune că nu înţelege cum s-a putut da aviz pozitiv funcţionării acestui centru, în condiţiile în care acesta este foarte aproape de blocuri.

"Fumul este gros. Sunt fix în curtea locaţiei, incendiul nu este neutralizat, arde în continuare. Fumul degajat este foarte înecăcios. Aşteptăm şi un aparat de măsurare a calităţii aerului. Din păcate, e noaptea minţii ce am constatat aici. La câţiva metri de blocuri de locuinţe, e centrul ăsta REMAT unde s-au strâns stive de 6 metri înălţime de cabluri, de deşeuri, de electronice, de maşini, baterii, butelii, cauciucuri, un centru care nu ar fi trebuit să funcţioneze niciodată în Bucureşti, lângă blocuri. Sub nicio formă! Din păcate, locuitorii nu au înţeles să închidă ferestrele. Fumul este toxic, clar, prin natura materialelor care ard. Există nişte butelii pe care proprietarii spun că le au în interiorul clădirii. Se încearcă stingerea rapidă a focului. Am îndoieli profunde legate de felul în care a fost emisă autorizaţia de mediu în acest spaţiu. E incalificabil ce se întâmplă!", a declarat Octavian Berceanu la Antena 3.

Prefectul Capitalei a ajuns la faţa locului

"Este o clădire a REMAT, de vreo 500 mp. Sunt depozitate aici ceva cauciucuri şi alte materiale, deci nu era o clădire de birouri. E posibil să funcţioneze şi un service aici. Înţeleg că este un transformator aproape, dar pompierii au reuşit să îl izoleze. Am luat legătura cu REMAT, înţeleg că înăuntru erau nişte recipiente goale. Am dispus ca proprietarul să ţină legătura cu comandatul intervenţiei şi să spună totul despre materialele din clădire, ca să nu fie niciun pericol pentru forţele de intervenţie. ", a declarat Alin Stoica.

- ştirea iniţială -

Un incendiu violent a izbucnit în această după-amiază în Capitală. Pompierii intervin de urgență la fața locului, acolo unde există și un risc mare de producere a unor explozii.

Incendiul se manifestă la un centru de colectare a deșeurilor, de pe strada Bârsănești, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Pericol de explozie

”Ard containere cu deșeuri, cu extindere la un alt corp de clădire, pe o suprafață de 500 de metri pătrați. În interior se găsesc butelii și alte recipiente sub presiune, motiv pentru care se acționează cu prudență din exterior”, spun reprezentanții ISU.

La fața locului se acționează cu opt autospeciale de stingere, două autoscări și echipaje SMURD. Nu sunt persoane rănite. Se acționează din exterior, pe laturile clădirii.

Anchetă deschisă de autorități

Există degajări mari de fum.

