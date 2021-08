Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu anunță noua ediție și programul Therme Forum Teatru și Arhitectură

”Relația dintre arte și cultură și mediul construit este simbiotică. Având experiența evenimentelor Therme Forum de mare succes din 2018, 2019 și 2020, vom discuta cu lideri din domeniul artistic, designeri, artiști și arhitecți de talie mondială despre schimbările din lume, respectiv despre relația dintre tendințele și presiunile care ne modelează mediul construit și interacțiunile și impactul artelor și al culturii asupra vieților noastre și asupra evoluției artelor. Prin aceste dialoguri multilaterale, ne propunem să inspirăm și să provocăm participanții în vederea găsirii unor puncte de vedere alternative, ținând cont de tendințele și oportunitățile nou-apărute în lume în domeniul artelor, spectacolului și bunăstării”, se arată într-un comunicat de presă.

“Suntem în al patrulea an de când organizăm întâlnirile Therme Forum. Reușim de fiecare dată să punem în dialog unii dintre cei mai mari arhitecți din lume, împreună cu mari lideri din domeniul artelor spectacolului, directori de instituții, conducători de structuri în zona producției evenimentului cultural, gânditori și vizionari pe care foarte puține alte festivaluri din lume îi pot aduce sub semnul dialogului așa cum face Therme Forum. Suntem fericiți că sprijinim robust și serios construcția acestui nou Centru care cuprinde noul Teatru și Centrul de Spectacole, Centrul de Congrese și Institutul de Cercetare. Studiul de prefezabilitate este în fază finală și aproape de marea provocare a competiției de arhitectură și a proiectului tehnic. Sunt nume care impresionează orice școală mare de arhitectură. Pe această cale invităm toți studenții din zona studiilor de arhitectură să vizioneze împreună cu profesorii lor, aceste dialoguri unice la nivel mondial”, spune Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

„În fiecare an, Therme Forum îi provoacă pe participanţi la identificarea celor mai bune soluţii arhitecturale, urbanistice şi de management cultural. Pornim de la exemple din trecut şi ţinem cont de bune practici şi tendinţe din întreaga lume. În calitatea sa de mediator şi promotor în lumea artelor şi a culturii urbane contemporane, Therme Group s-a alăturat de la început acestui proiect cu relevanţă naţională, utilizând legăturile, punţile, structurile şi prieteniile pe care le-a creat în ultimii ani la nivel global prin angajamentul său în domeniul producţiei culturale şi prin parteneriatele strategice cu instituţii de prestigiu precum British Council, Serpentine Gallery, Design Miami, Manchester International Festival sau FITS. Un proiect de o asemenea dimensiune şi cu perspective atât de generoase pentru comunitate precum cel din Sibiu se aliniază perfect cu filozofia brandului Therme Group pentru care cultura este o componentă esenţială a societăţii. Prin platforme precum Therme Forum, Therme Group încurajează transferul de cunoştinţe necesar pentru a contura proiecte durabile, cu beneficii măsurabile pentru viaţa comunităţii”, a declarat Elena Morariu, managerul programului Therme Forum.

Programul Therme Forum Teatru și Arhitectură din acest an

Sesiunea I - Reziliență: Deschiderea Therme Forum 2021

27 august: 11:00 AM - 45 de minute

Speakeri: Tisa Ho - Executive Director Hong Kong Arts Festival; Tateo Nakajima - Arup

Într-o conversație cu Tateo Nakajima, Tisa Ho va dezvolta discursul pe marginea anului trecut și a felului în care pandemia globală a schimbat contextul și a adus noi provocări domeniului.

Sesiunea II - Orașe-festival

27 august: 12:30 PM - 90 de minute

Speakeri: Smriti Rajgarhia - Director Serendipity Arts Foundation & Festival; Christopher Dupe - Associate Director, Cultural Assets at Diriyah Gate Development Authority; Cecilia Alemani - Director & Chief Curator High Line Art și Director Artistic al Bienalei de la Veneția (2022).

Moderator: Bree Trevena - Arup

Cum definim un oraș-festival? Este mai mult de un oraș care găzduiește un festival? Cum poate contribui acest context la identitatea unui oraș? Ce alte beneficii poate aduce un festival unui oraș? În această sesiune, vom explora impactul unic al unui festival asupra unei comunități și energia pe care o generează.

Sesiunea III - Explorarea viitorului, partea A: Expresia

28 august: 11:00 AM - 90 de minute

Speakeri: Dan Potra - designer de teatru; Simon Reveley, CEO Figment Productions;

Sarah Ellis - Director Of Digital Development Royal Shakespeare Company; Paola Prestini

Composer, Co-Fondator și Director Artistic National Sawdust

Moderator: Ed Elbourne - Arup

Cum se schimbă expresia culturală odată cu tehnologia și mediile imersive. Ce trenduri și tendințe vor domina sectoarele noastre culturale pe viitor? Cum putem implica mai bine comunitățile inactive acum și ce putem învăța din diferitele perspective dincolo de granițe și bariere?

Sesiunea IV - Impactul asupra mediului și dezvoltarea sustenabilă

28 august: 1 PM - 60 de minute

Speakeri: Charlotte Nors - Managing Director Singapore Repertory Theatre; Robert Read - CEO National Concert Hall Dublin

Moderator: Chris Mercer -Arup

Trăim vremurile crizei climatice globale. Suntem, ca artiști și organizații culturale, conștienți de impactul nostru asupra mediului și cum putem să îl măsurăm?

Sesiunea V - Explorarea viitorului, partea B: Clădirea

28 august: 2:30 PM - 90 de minute

Speakeri: Joshua Ramus - Fondator REX; Kai-Uwe Bergmann - Partner BIG; Amanda Levete - Director AL_A

Moderator: Tateo Nakajima - Arup

Discuția completează sesiunea A și se concentrează pe cum mediul construit este influențat de trendurile din domeniu, aspect care ar putea impacta semnificativ felul în care vedem și interacționăm cu un spectacol, precum și rolul pe care îl vor avea spațiile performative în orașe.

Sesiunea VI - Misiune și guvernanta

29 august: 11:00 AM - 90 de minute

Speakeri: Svanhildur Konráðsdóttir - Director Harpa Concert Hall & Conference Centre Islanda; Yvonne Tham - CEO, Esplanade - Theatres on the Bay; John Alschuler - Chair of the Board HR&A

Moderator: Tateo Nakajima - Fellow

Misiunea, guvernanța și operațiunile au un efect tangibil asupra impactului și modului de interacțiune dintre o instituție culturală și comunitatea sa. Varietatea stilurilor de guvernanță este direct legată de contextul legislativ și istoria culturală. Comunități de-a lungul globului explorează noi modalități de colaborare și modele operaționale și de guvernanță.

Sesiunea VII - Cum reconstruim mai bine după Covid

29 august: 1 PM - 60 de minute

Speakeri: Anthony Sargent - International Cultural Advisor; Tateo Nakajima - Arup

Pandemia Covid-19 a adus schimbări puternice la nivel global și a impactat enorm sectorul artelor și culturii. Neconcordanțe fundamentale în structurarea și operațiunile industriei au fost scoase la suprafață. Accesul restricționat la experiențele culturale live a crescut apetitul pentru reîntoarcerea la evenimentele de dinainte. Cum pot crea instituțiile ecosisteme mai durabile în fața schimbărilor viitoare? Pe măsură ce ne întoarcem la viața de dinainte de Covid-19, avem oportunitatea de a dezvolta organizații reziliente.