Două persoane, găsite carbonizate într-o maşină care a lovit un cap de pod şi a luat foc, în Suceava

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Două persoane au fost găsite carbonizate într-o maşină care a lovit un cap de pod şi a luat foc, în județul Suceava.

Două persoane au fost găsite carbonizate într-un autoturism care a lovit un cap de pod, iar apoi a fost cuprins de flăcări, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc sâmbătă dimineaţa pe raza localităţii Fântâna Mare.

"La faţa locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, şi o ambulanţă SMURD. La sosirea echipajelor, s-a identificat un autoturism care a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar în urma impactului maşina a luat foc şi ardea generalizat. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizate", au precizat oficialii ISU Suceava, transmite Agerpres.

Pompierii au intervenit și în Olt: Incendiu într-un bloc de locuinţe din oraşul Balş

Pompierii au trebuit să intervină de urgență și în județul Olt. Un număr de 52 de persoane au fost evacuate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce într-un bloc de locuinţe din oraşul Balş a izbucnit un incendiu.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, două dintre persoanele evacuate au fost asistate medical la locul intervenţiei, însă au refuzat transportul la spital.

Incendiul a fost lichidat de pompieri, care au intervenit cu mai multe echipaje şi cu şase autospeciale de stingere şi şapte autospeciale SMURD. Pompierii au acţionat şi cu două autospeciale pentru intervenţie la înălţime şi mai multe autospeciale pentru primă intervenţie. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită.

"Incendiul este lichidat, se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative. Dintre cele 52 de persoane evacuate, două au fost asistate la faţa locului şi au refuzat transportul la spital", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu.