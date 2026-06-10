Dosarele Epstein îl aduc pe Bill Gates în fața Congresului SUA: Audiere cu ușile închise!

Imagine cu Bill Gates. FOTO: Agerpres

Miliardarul Bill Gates depune miercuri mărturie în fața Comisiei pentru Supraveghere și Reformă a Camerei Reprezentanților, în contextul anchetei care vizează acuzațiile grave asociate lui Jeffrey Epstein.

Miliardarul Bill Gates, cofondatorul Microsoft, va apărea într-o sesiune cu ușile închise, în fața Comisiei pentru Supraveghere și Reformă a Camerei Reprezentanților din SUA. Este de așteptat ca parlamentarii să-l chestioneze despre relația sa anterioară cu Epstein. O transcriere a interviului urmează să fie publicată la o dată ulterioară, scrie The Guardian.

Într-o declarație adresată publicației citate, un purtător de cuvânt al lui Gates a spus că acesta „salută oportunitatea de a se prezenta în fața comisiei” și a zis că „deși nu a fost martor la niciuna dintre acțiunile ilegale ale lui Epstein, așteaptă cu nerăbdare să răspundă la toate întrebările comisiei pentru a sprijini munca sa importantă”.

Milioane de documente publicate cu privire la Jefrey Epstein. Mențiuni despre Bill Gates

Comisia este prezidată de James Comer. Ea a cerut apariția lui Gates în martie 2026, în urma publicării de către Departamentul de Justiție a milioane de documente cu privire la Jefrey Epstein la începutul anului 2026. Dosarele Epstein includeau numeroase mențiuni despre Gates, dar și mai multe poze cu acesta și înregistrări ce arătau că s-a întâlnit cu Epstein în mai multe rânduri, fapt care a reînnoit examinarea legăturilor anterioare ale lui Gates cu finanțistul căzut în dizgrație.

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Gates nu a fost acuzat de nicio infracțiune în legătură cu Epstein și a negat în repetate rânduri că ar avea cunoștință despre faptele reprobabile ale lui Epstein. Înainte de apariția lui Gates de miercuri, reprezentantul Robert Garcia, principalul democrat din comisie, a zis reporterilor la începutul acestei săptămâni că „vrem să știm ce știa domnul Gates, cine mai era pe acea orbită și de ce domnul Gates a continuat să aibă o relație cu domnul Epstein”.

Corespondență între Jefrey Epstein și unii dintre foștii consilieri și angajați ai lui Gates de la Fundația Gates

De asemenea, înregistrările publicate includ corespondență între Jefrey Epstein și unii dintre foștii consilieri și angajați ai lui Gates de la Fundația Gates. Într-o declarație după publicarea dosarelor, fundația a menționat că este la curent cu e-mailurile și a precizat că „pe baza afirmațiilor lui Epstein conform cărora ar putea mobiliza resurse filantropice semnificative pentru sănătatea și dezvoltarea globală, un număr mic de angajați ai fundației au interacționat cu Epstein pentru a încerca să obțină această potențială finanțare”. „În cele din urmă, fundația nu a urmărit nicio colaborare cu Epstein și nu a fost creat niciun fond”, a afirmat fundația.

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În aprilie 2026, fundația Gates a transmis că a comandat o „analiză externă pentru a evalua colaborarea anterioară a fundației cu Epstein și politicile noastre actuale de verificare și dezvoltare a unor noi parteneriate filantropice”. Fundația a zis că analiza este în curs de desfășurare și că consiliul de administrație și conducerea vor primi o actualizare în vara lui 2026.

În ultimii ani, Gates și-a exprimat public regretul pentru că s-a asociat anterior cu Epstein. Într-un interviu acordat în 2025, el a zis că s-a întâlnit cu Epstein de mai multe ori, cu scopul de a discuta despre filantropie, dar a declarat că a fost „nebun” că a petrecut timp cu infractorul sexual condamnat.

Gates și-a prezentat scuze angajaților fundației Gates

„Da, cred că am fost destul de prost”, a spus Gates. „Am crezut că mă va ajuta cu filantropia în domeniul sănătății globale, de fapt nu a reușit și a fost pur și simplu o greșeală uriașă.” La începutul anului 2026, Wall Street Journal a afirmat că Gates și-a prezentat scuze angajaților fundației Gates în timpul unei ședințe publice din februarie 2026 pentru legăturile sale anterioare cu Epstein.

Conform publicației, ce a analizat o înregistrare a întâlnirii, Gates a zis că s-a întâlnit prima dată cu Epstein în anul 2011, la câțiva ani după ce Epstein pledase vinovat pentru că a solicitat servicii sexuale de la o minoră în Florida, SUA. Gates a zis pentru personal că era conștient de ceea ce a descris ca fiind o „chestiune de 18 luni” ce i-a restricționat călătoriile lui Epstein, însă a recunoscut că nu a verificat mai bine antecedentele lui.

Gates, întâlniri cu Epstein până în 2014

Gates a declarat personalului că a continuat să se întâlnească cu Epstein până în anul 2014, chiar și după ce soția sa de atunci, Melinda French Gates, și-a exprimat îngrijorarea. Gates a zis că a zburat cu un avion privat cu Epstein și a petrecut timp cu el la Washington, New York, Franța și Germania, însă „nu a stat niciodată peste noapte” și nici nu a vizitat insula privată a lui Epstein.

În cadrul întâlnirii, Gates ar fi recunoscut că a avut două aventuri extraconjugale pe care Epstein le-a descoperit ulterior, la care se face referire în e-mailurile publicate în dosarele Epstein, însă a zis că acestea nu au implicat nicio victimă a lui Epstein. „Nu am făcut nimic ilicit. Nu am văzut nimic ilicit”, a zis Gates, potrivit Wall Street Journal.

Fotografii cu Bill Gates alături de femei cu fețe cenzurate. Ce i-a cerut Epstein

Totodată, a abordat fotografiile din dosarele Epstein care îl înfățișează alături de femei ale căror fețe sunt cenzurate, afirmând că Epstein i-a cerut să fie fotografiat alături de asistenții săi după întâlnirile lor. „Ca să fie clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, femeile din jurul lui”, a precizat Gates.

Înainte de depoziția din această săptămână, New York Times a scis că Gates se pregătește cu ajutorul lui Jake Greenberg, fostul consilier de investigație principal al comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților.

România, menționată de peste 800 de ori în Dosarele Epstein

Milioanele de documente din Dosarele Epstein, unde România este menționată de peste 800 de ori, pot fi văzute pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA (DOJ).

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