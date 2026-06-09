Donald Trump, huiduit la Madison Square Garden înaintea unui meci din finala NBA

Donald Trump a fost huiduit puternic luni de publicul de la Madison Square Garden din New York, unde era prezent pentru a asista la cel de-al treilea meci al finalei NBA, notează AFP.

În timp ce se intona imnul național, imaginea președintelui american, stând în picioare și salutând militărește, a apărut pe ecranul uriaș, declanșând o reacție imediată din partea multor spectatori.

Născut la New York, Donald Trump a fost invitat de proprietarul echipei New York Knicks, James Dolan, pe care îl cunoaște de multă vreme.

Cei doi au ocupat locuri în loja lui James Dolan cu aproape de o oră înainte de începutul meciului, avându-i alături pe secretarul internelor, Doug Burgum, și pe cel al transporturilor, Sean Duffy, precizează Agerpres.

Fostul dezvoltator imobiliar și-a schimbat reședința principală la sfârșitul anului 2019, mutându-se de la Trump Tower din New York la Mar-a-Lago (Palm Beach), în Florida, unde s-a stabilit definitiv la sfârșitul primului său mandat.

De atunci, el a avut doar apariții rare la New York, oraș cu majoritate democrată.

Venirea lui Donald Trump pentru meciul celor de la Knicks împotriva echipei San Antonio Spurs a impus măsuri de securitate excepționale, mai scrie AFP. (Claudia Calotă)