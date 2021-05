"Nu poți să uiți vreodată că s-au viciat rezultate. Nu e simplu să viciezi un rezultat la Sectorul 1. Trebuie implicare... vom vedea. Nu au apucat să desființeze Secția Specială până să se afle adevărul de la Sectorul 1", a spus Marcel Ciolacu.

"Apropo de asta, ar putea fi probleme. Am văzut că ministrul ăsta cu boxă, Stelian Ion de la Justiție- este renumit pentru faptul că venea cu boxa în Comisia juridică și nu lăsa lucrările să se desfășoare în mandatul 2016 - 2020- domnia sa, domnul Stelian Ion, cel cu garsoniera de la Mazăre, de la Constanța, a spus că nu va accepta ceea ce dorește UDMR-ul, adică transformarea Secției Speciale în altă Secție Specială, pentru că UDMR nu e de acord cu desființarea Secției și propunerea UDMR este aducerea ei la Parchetul General. Fără UDMR nu au majoritate", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

"Nu au nicio treabă cu democrația!" Ce spune Marcel Ciolacu despre Stelian Ion

"Vă aduceți aminte cât de mult se vorbea de Comisia de la Veneția, de avizele Comisiei de la Veneția, consultative, dar foarte importante.

Domnul Stelian Ion înaintează modificări legislative fără să mai așteptăm de la Comisia de la Veneția, că așa vor ei. Nu au nicio treabă cu democrația! Eu nu spun că PSD nu a făcut greșeli, mi le și asum, e și normal, aș fi un ipocrit să nu-mi asum aceste greșeli, indiferent de cine le-a făcut. Marea majoritate, peste 90% din membri de partid sau din liderii partidului, nu au fost de acord.

Dar să vii cu atâta aroganță, eu nu am văzut vreodată. Să intri cu tancul, nimic să nu fie transparent. Nu țin cont de absolut nimic!", a declarat Marcel Ciolacu, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Stelian Ion a refuzat propunerile PNL și UDMR

Kelemen Hunor, președinte al UDMR, a vorbit despre desființarea SIIJ, după ce ministrul Justiției, Stelian Ion, a afirmat că trecerea prin Parlament a fost un compromis, asta după ce UDMR s-a opus variantei inițiale.

”Sunt două lucruri extrem de importante: pe de-o parte desființarea Secției și aici n-am avut niciun fel de dezbatere, discuție, polemică. Aici n-am avut nicio problemă în coaliție, cu toții am fost de acord cu desființarea Secției. Discuțiile au fost cu privire la ce urmează după desființarea Secției și noi am avut un amendament prin care am propus ca anchetarea magistraților să se facă de Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din subordinea procurorului general. Nu trebuie să înființezi nimic, e o structură existentă, e secția de urmărire penală și criminalistică. Asta ar fi o garanție instituțională că nu ne întoarcem în anii în care au fost probleme. Liberalii au avut o altă abordare, legată de teritorialitatea anchetelor. Nici varianta noastră, nici varianta PNL nu a fost agreată de ministrul Justiției, el a venit cu varianta CSM, cu avizul înainte să fie trimiși în judecată, după terminarea urmăririi penale. Asta a fost soluția de compromis, nu a fost nici de la mine, nici de la PNL, a fost de la ministrul Justiției” a explicat Kelemen Hunor, într-o conferință de presă.

Stelian Ion, despre motivele desființări SIIJ

Aflat la Comisia Juridică din Parlament, ministrul Justiției a expus motivele pentru care Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție trebuie desființată:

„Toate considerentele ne-au condus la o suspiciune foarte pregnantă cu privire la oportunitatea înființării acestei secții. Aceste suspiciuni au fost confirmate ulterior. Am vorbit despre ineficiența și despre modul defectuos de desfășurare a activității și când ne-am referit la expunerea de motive am avut în vedere numărul imens de dosare care sunt în lucru și nu își găsesc rezolvarea, sunt aproximativ 6000 de dosare.

De asemenea, am avut în vedere unele acțiuni concrete, renunțări la căi de atac, care au fost discutabile la acel moment. Ne amintim de împiedicarea nelegală a unui minor de a pleca la părinții săi adoptivi, cercetarea vicepreședintelui Comisiei Europene, scurgeri de informații din dosare, instituirea nelegală a unui control judiciar față de procurorul șef DNA.

Am foarte multe de spus, subiectul a fost dezbătut pe larg în spațiul public, ne-am asumat desființarea SIIJ, am avut alături de noi avizele Comisiei de la Veneția, rapoartele GRECO, rapoartele Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de cooperare care, la unison aș spune, au criticat înființarea acestei secții“, a precizat ministrul Stelian Ion.