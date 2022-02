Cristian Diaconescu, în TOP, umăr la umăr cu Klaus Iohannis, la încredere. PROPUNEREA aflată pe masa liderilor PMP

Analistul politic Bogdan Chireac vorbind în timpul interviului cu liderul PMP a afirmat că: ”Într-un sondaj realizat, relativ de curând, de către casa noastră de sondare Argument, pentru un client comercial, sunteți în top cinci la încredere în politicienii din România, umăr la umăr cu Klaus Iohannis. Nu doar noi v-am descoperit astfel și alte case de sondaj au dat rezultate similare (...) dintr-un top de 15-20 de personalități politice. Lucru acesta l-ați discutat cu colegii dvs., că ați putea fi un motor pentru partid?”.

Cristian DIaconescu a răspuns că: ”Am discutat și am discutat și despre cu tipul de semnal care s-ar crea la un moment dat prin înlocuirea conducerii. Eu am propus, și este și în acest minut pe masa discuției interne. Am discutat ideea că dacă sunt probleme de lidership, în sensul dacă sunt și alți colegi, eu nu am niciun fel de încăpățânări, din această perspectivă. Dar sigur, este o chestiune care se poate negocia, rezolva statutar, într-o ședință de colegiu național și mergem mai departe. Vă mulțumesc cu deferență pentru oportunitatea de a vorbi despre acest lucru. Nu am vorbit aceste lucruri public, tocmai pentru a nu crea tensiuni suplimentare în partid”.

”Noi doar am făcut public aceste informații. Clienții noștri nu doresc publicarea acestor sondaje, nu sunt pentru propagandă, sunt pentru uz intern dar la vremea respectivă, cu acordul clientului, putem să spunem că sunteți în top cinci”, a mai subliniat Bodgan Chirieac.

De ce se încearcă eliminarea PMP de pe scena politică

Anterior, președintele PMP a recunoscut criza din partid și faptul că s-ar dori inclusiv eliminarea sa de pe scena politică, în perspectiva anului 2024: "Există o criză în PMP, nu este un secret pentru nimeni. Este complicat când, la limită, nu ai intrat în Parlament, iar restul partidelor politice au la rândul lor diverse dificultăţi. Simplificarea, mai ales pe dreapta, a scenei politice este interesul tuturor partidelor din afară partidului PMP şi atunci se fac demersuri pentru eliminarea acestui partid de pe scenă politică şi cred că inclusiv a mea, din punctul de vedere al unei activităţi politice ceva mai implicate în anul 2024”

