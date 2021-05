Claudia Ţapardel vrea să revină la Bruxelles, ca europarlamentar. "E important să avem oameni care să construiască pentru România"

Mărturisirea a fost făcută în timp ce îl prezenta pe Rareş Bogdan, invitatul săptămânii al emisiunii "Din Culisele Europei", care înainte de a deveni eurodeputat a fost jurnalist.

"Mă bucur foarte mult să fiu alături de un fost eurodeputat, am schimbat doar rolurile acum, dar asta nu înseamnă că nu putem să mergem pe aceleaşi roluri peste trei ani, adică să veniţi dumneavoastră înapoi aici", a spus Rareş Bogdan.

"Doamne ajută, să ştiţi că îmi doresc acest lucru şi cred că este foarte important să avem oameni pregătiţi la Bruxelles care vor să muncească şi să construiască pentru România!", a replicat Claudia Ţapardel.

Claudia Ţapardel, de la politică la presă

Timp de cinci ani, între 2014 şi 2019, Claudia Ţapardel a fost europarlamentar în grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor şi a fost membru în Comisia pentru Transport și Turism, în Comisia pentru afaceri constituționale și în Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud, precum și membră supleantă în Comisia pentru Bugete, Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic și Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană. De asemenea, a fost Copreședintă a Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului European și a Patrimoniului Cultural din Parlamentul European.

De la finalul lunii martie, Claudia Ţapardel a trecut în presă şi prezintă la DC NEWS TV emisiunea "Din Culisele Europei" unde dezbate, alături de membri ai Parlamentului European, principalele probleme europene. Într-un interviu pentru DC NEWS, aceasta a explicat şi cum a decis să facă această schimbare.

"Aș putea spune că a venit natural, firesc având în vedere ca în ultimii aproximativ 7-8 ani am fost foarte prezentă în studiourile de televiziune, fiind unul dintre principalii comunicatori ai PSD și am fost pentru o perioadă lungă de timp și purtătorul de cuvânt al TSD.

Practic, aș putea spune ca atâta timp cât am fost in politică, aproximativ 18 ani, m-am ocupat de activitatea de comunicare. De asemenea, am o mare apreciere pentru presă și jurnaliști. Nu numai că reprezintă a patra putere în stat, dar fără aceștia informația din sfera politică, economică și de altfel din tot ceea ce se întâmplă în societate nu ar ajunge atât de repede la public, la oameni, iar oamenii trebuie să fie informați pentru a putea lua cele mai bune decizii.

Informația este principala sursă de putere în lumea în care trăim și sper ca de acum înainte să contribui și eu oferind cele mai bune, corecte și de calitate informații cu privire la politica internațională, europeană și cu tot ceea ce întâmplă la Bruxelles.

Mai vreau să menționez că am o imensă prețuire, admirație, respect față de jurnaliști și pentru munca lor. Și în plus, nu este deloc ușor să fii jurnalist, să moderezi o emisiune și sper că îmi vor fi iertate și îngăduite emoțiile din primele emisiuni. Mă voi strădui pe parcurs să mă perfecționez și să fac emisiuni și interviuri de calitate", a explicat aceasta.

