”Din culisele Europei- All about EU” va fi realizată de miercuri, 31 martie 2021, de către Claudia Țapardel, la DCNews și DCNewsTV. Emisiunea va fi difuzată la ora 13:00, în fiecare miercuri.

”Oamenii trebuie să fie informați pentru a putea lua cele mai bune decizii”

Iată primele declarații ale Claudiei Țapardel despre noua emisiune ce va fi realizată la DCNews:

”Roxana Neagu: Cum ați luat decizia de a trece din politică în presă?

Claudia Țapardel, realizator ”Din culisele Europei- All about EU”: Aș putea spune că a venit natural, firesc având în vedere ca în ultimii aproximativ 7-8 ani am fost foarte prezentă în studiourile de televiziune, fiind unul dintre principalii comunicatori ai PSD și am fost pentru o perioadă lungă de timp și purtătorul de cuvânt al TSD.

Practic, aș putea spune ca atâta timp cât am fost in politică, aproximativ 18 ani, m-am ocupat de activitatea de comunicare. De asemenea, am o mare apreciere pentru presă și jurnaliști. Nu numai că reprezintă a patra putere în stat, dar fără aceștia informația din sfera politică, economică și de altfel din tot ceea ce se întâmplă în societate nu ar ajunge atât de repede la public, la oameni, iar oamenii trebuie să fie informați pentru a putea lua cele mai bune decizii.

Informația este principala sursă de putere în lumea în care trăim și sper ca de acum înainte să contribui și eu oferind cele mai bune, corecte și de calitate informații cu privire la politica internațională, europeană și cu tot ceea ce întâmplă la Bruxelles.

Mai vreau să menționez că am o imensă prețuire, admirație, respect față de jurnaliști și pentru munca lor. Și în plus, nu este deloc ușor să fii jurnalist, să moderezi o emisiune și sper că îmi vor fi iertate și îngăduite emoțiile din primele emisiuni. Mă voi strădui pe parcurs să mă perfecționez și să fac emisiuni și interviuri de calitate.

Secretele Bruxelles-ului, în direct, la DCNews

Roxana Neagu: Emisiunea se va numi ”Din culisele Europei - All about EU”. Ați simțit necesitatea unei astfel de emisiuni când erați europarlamentar? Sau cum ați ales tematica?

Claudia Țapardel, realizator ”Din culisele Europei- All about EU”: Da, categoric da! Este mare nevoie ca publicul român să înțeleagă ce se întâmplă la Bruxelles în mod concret, clar, simplu, pe înțelesul tuturor. Pe parcursul interviurilor, al discuțiilor și dezbaterilor vom descoperi secretele Bruxelles-ului, tot ceea ce înseamnă UE, sferele sale de influență, cum și de ce se iau anumite decizii și mai ales care este impactul concret al deciziilor și legislației europene asupra vieții fiecărui român.

Voi încerca să aduc mai aproape de români activitatea din Parlamentul European, a eurodeputaților români și străini, precum și a comisarilor europeni și a altor lideri și decidenți de la nivel european.

În general, deciziile care se iau la Bruxelles, legislația europeană se adoptă printr-un proces legislativ foarte complicat, greoi, are impact în special pe termen lung și influențează, schimbă viața a peste 500 de milioane de cetățeni europeni.

Eu am lucrat la foarte multe dosare legislative importante, am organizat peste 40 de evenimente, conferințe la înalt nivel pe diferite tematici: transport, infrastructură, turism, mediul de afaceri și antreprenoriat feminin, dezvoltare regională, digitalizare și mi-aș fi dorit tare mult să pot explica românilor mai bine care a fost activitatea mea, care au fost obiectivele și realizările atinse prin dosarele la care am lucrat, dacă au avut efecte benefice pentru România, pentru mediul de afaceri românesc și pentru fiecare român în parte.

Roxana Neagu: Ați fost foarte apreciată în Parlamentul European. Care au fost reacțiile celor pe care i-ați anunțat despre această emisiune la DCNews, ale celor din PE?

Claudia Țapardel, realizator ”Din culisele Europei- All about EU”: Într-adevăr, pe parcursul mandatului meu am colaborat cu cele mai importante personalități de la Bruxelles: președintele PE, majoritatea comisiarilor europeni, lideri de grupuri politice, colegii mei din PE, români și străini, stakeholderi importanți din diverse domenii de activitate.

S-au bucurat și au fost extrem de încântați să participe la aceasta emisiune, talk-show, și cu siguranță pe parcurs îi veți vedea și le veți cunoaște activitatea și opiniile în această emisiune.

Primul invitat este Sergei Stanishev, Președintele PES - Partidul Socialiștilor Europeni, eurodeputat și fost prim-ministru al Bulgariei.

Preocupările românilor, răsunet la Bruxelles

Roxana Neagu: Vom afla culisele Europei. Va fi o comunicare cu dublu sens, dinspre România spre Europa?

Claudia Țapardel, realizator ”Din culisele Europei- All about EU”: Cu siguranță veți afla multe lucruri importante “din culisele Europei” și pe viitor emisiunea va avea mai multe rubrici (acum suntem îngrădiți de restricțiile existente la nivel mondial determinate de pandemie) și veți afla tot mai multe informații despre tot ceea ce se întâmplă în Europa.

Și vă asigur că, dacă atâta timp cât am fost eurodeputat am fost extrem de implicată și dedicată obiectivului de a reprezenta cât mai bine România și interesele românilor la Bruxelles, acum voi încerca ca întrebările și preocupările românilor să fie auzite de cei care ne reprezintă în PE sau CE precum și de toți cei care iau decizii pentru noi la Bruxelles.

Deci, da! Cei de la Bruxelles trebuie să cunoască care sunt așteptările noastre și să răspundă în mod responsabil nevoilor și întereselor noastre.

Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc din suflet echipei DCNews pentru deschiderea cu care a primit propunerea mea, pentru încredere și pentru buna colaborare.”

Anunțul emisiunii a fost făcut și pe Facebook de către Claudia Țapardel. Pentru informații la zi despre emisiunea ”Din culisele Europei- All about EU”, urmăriți paginile de Facebook DCNews, DCNewsTV, precum și pagina de Facebook a Claudiei Țapardel.