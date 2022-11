Ciucă: Estimările Comisiei Europene de îmbunătăţire a perspectivei de creştere economică a României oferă un plus de încredere investitorilor

Estimările Comisiei Europene privind îmbunătăţirea 'substanţială' a perspectivei de creştere economică a României, de la 3,9% la 5,8% în acest an, oferă un plus de încredere investitorilor români şi străini, a afirmat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciucă.

'Faptul că, într-un an atât de complicat, România a reuşit să-şi păstreze atractivitatea ca destinaţie de business este datorat, în mare măsură, curajului dovedit de antreprenori şi capacităţii lor de a se adapta permanent. O contribuţie definitorie o au investiţiile private şi publice, respectiv liniile de finanţare deschise din fondurile naţionale şi europene, inclusiv prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, precum şi măsurile guvernamentale prin care am preluat presiunea creşterii preţurilor la energie', a transmis Ciucă, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Guvernului.

El a adăugat că soluţiile pe termen scurt şi mediu, precum cele de plafonare şi compensare a preţurilor la energie, adaptate inclusiv prin deciziile stabilite vineri în Guvern, sunt complementare celor pe termen lung, ce tind spre obiectivul de atingere a independenţei energetice.

'Finanţarea recent obţinută pentru realizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Centrala nuclear-electrică de la Cernavodă se adaugă celorlalte investiţii de anvergură pentru creşterea capacităţii de producţie energetică a României', a completat premierul. Şeful Executivului atrage atenţia că prognoza de toamnă a Comisiei Europene semnalează însă şi provocările în perspectiva următorilor ani pentru a reuşi menţinerea unui ritm constant de creştere economică.

'Menţinerea volumului consistent al investiţiilor şi orientarea lor către cercetare-inovare-dezvoltare, către sectoare care produc valoare adăugată, aliniate strategiilor europene de dezvoltare, sunt pe lista priorităţilor noastre. Adăugăm măsurile de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi sprijinirea celor mai vulnerabili, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea veniturilor cetăţenilor, pentru că doar avansând în acelaşi ritm în domeniile economic şi social putem ajunge la progres şi dezvoltare', a subliniat Nicolae Ciucă.

Vezi și - Guvernul spulberă ofertele scumpe la energia electrică! Premierul anunță că s-a ajuns la un acord și dă OUG: Prețul maxim permis

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că s-a ajuns la un nou acord pe prețurile la energie. Din câte reiese din declarația prim-ministrului, se pare că PNL-ul mizează pe propunerea PSD!

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că, la nivelul coaliţiei de guvernare, s-a convenit asupra preţului la energia electrică pentru consumatorii casnici pentru perioada următoare, respectiv 0,68 lei/kWh pentru un consum lunar sub pragul de 100 kWh, 0,80 lei/kWh pentru un consum lunar între 100 kWh şi 255 kWh şi 1,3 lei/kWh pentru un consum lunar de peste 255 kWh, măsurile urmând a fi aplicate pentru cel puţin un an, începând cu 1 ianuarie 2023.

Se aplică, astfel, așa numita semi-reglementare!



Premierul a făcut precizările, joi, la Vicovu de sus, la finalul unei întâlniri pe care a avut-o cu reprezentanţii administraţiei publice locale din judeţul Suceava.

"Ieri a fost o decizie pe care am luat-o pe marginea unor formate şi date de lucru pe care le-am avut, împreună cu instituţiile care lucrează în domeniu şi au responsabilitatea pentru tot ceea ce înseamnă sectorul energetic din ţara noastră şi am convenit că vom continua să asigurăm preţul de 0,68 de lei pentru cetăţenii care consumă până la 100 kWh, 0,80 lei pentru cei care consumă până în 255 kWh. Acelaşi preţ va fi şi pentru cei care consumă peste 255 kWh până la acest plafon, dar ce depăşeşte va avea un alt nivel de plată şi este luată în calcul acea sumă pe care aţi vehiculat-o de 1,3 lei/kWh", a declarat Nicolae Ciucă, conform Agerpres.



El a precizat că pentru IMM-uri s-a stabilit menţinerea preţului de 1 leu/kWh, iar pentru marii consumatori - 1,3 lei/kWh. ”Urmează ca toate aceste elemente tehnice să fie cuprinse într-un proiect de ordonanţă de urgenţă”, a adăugat Ciucă. Premierul a precizat că măsurile anunţate urmează să fi aplicate pentru cel puţin un an.



"Este foarte dificil să stabilim un ecart de timp atât de mare. Trebuie să vedem că numai anul acesta am venit cu a treia ordonanţă. (...) Este nevoie să avem flexibilitatea necesară să putem să ne adaptăm la toată această dinamică. Este important să ne protejăm cetăţenii vulnerabili, este important să ne protejăm IMM-urile şi este important să ne protejăm inclusiv consumatorii mari, pentru că, practic, discutăm despre competitivitatea produselor româneşti care ne asigură menţinerea în piaţă. În acest moment, probabil, vom aplica pe încă un an de zile, începând cu 1 ianuarie", a declarat Ciucă. Vezi continuarea aici!

