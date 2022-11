Guvernul spulberă ofertele scumpe la energia electrică! Premierul anunță că s-a ajuns la un acord și dă OUG: Prețul maxim permis

Din câte reiese din declarația prim-ministrului, se pare că PNL-ul mizează pe propunerea PSD!

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că, la nivelul coaliţiei de guvernare, s-a convenit asupra preţului la energia electrică pentru consumatorii casnici pentru perioada următoare, respectiv 0,68 lei/kWh pentru un consum lunar sub pragul de 100 kWh, 0,80 lei/kWh pentru un consum lunar între 100 kWh şi 255 kWh şi 1,3 lei/kWh pentru un consum lunar de peste 255 kWh, măsurile urmând a fi aplicate pentru cel puţin un an, începând cu 1 ianuarie 2023.

Se aplică, astfel, așa numita semi-reglementare!



Premierul a făcut precizările, joi, la Vicovu de sus, la finalul unei întâlniri pe care a avut-o cu reprezentanţii administraţiei publice locale din judeţul Suceava.

"Ieri a fost o decizie pe care am luat-o pe marginea unor formate şi date de lucru pe care le-am avut, împreună cu instituţiile care lucrează în domeniu şi au responsabilitatea pentru tot ceea ce înseamnă sectorul energetic din ţara noastră şi am convenit că vom continua să asigurăm preţul de 0,68 de lei pentru cetăţenii care consumă până la 100 kWh, 0,80 lei pentru cei care consumă până în 255 kWh. Acelaşi preţ va fi şi pentru cei care consumă peste 255 kWh până la acest plafon, dar ce depăşeşte va avea un alt nivel de plată şi este luată în calcul acea sumă pe care aţi vehiculat-o de 1,3 lei/kWh", a declarat Nicolae Ciucă, conform Agerpres.



El a precizat că pentru IMM-uri s-a stabilit menţinerea preţului de 1 leu/kWh, iar pentru marii consumatori - 1,3 lei/kWh. ”Urmează ca toate aceste elemente tehnice să fie cuprinse într-un proiect de ordonanţă de urgenţă”, a adăugat Ciucă. Premierul a precizat că măsurile anunţate urmează să fi aplicate pentru cel puţin un an.



"Este foarte dificil să stabilim un ecart de timp atât de mare. Trebuie să vedem că numai anul acesta am venit cu a treia ordonanţă. (...) Este nevoie să avem flexibilitatea necesară să putem să ne adaptăm la toată această dinamică. Este important să ne protejăm cetăţenii vulnerabili, este important să ne protejăm IMM-urile şi este important să ne protejăm inclusiv consumatorii mari, pentru că, practic, discutăm despre competitivitatea produselor româneşti care ne asigură menţinerea în piaţă. În acest moment, probabil, vom aplica pe încă un an de zile, începând cu 1 ianuarie", a declarat Ciucă.

Citește și: Compensarea facturilor se schimbă din nou. Răsturnare de situație. Anunțul lui Kelemen Hunor

Deputatul PSD Laurențiu Gîdei a vorbit, chiar în această săptămână, în interviul acordat DCNews, despre decizia anunțată astăzi de către premierul Nicolae Ciucă.

Deputatul PSD spune că ”prețul reglementat trebuie introdus de urgență în România”, afirmând că pare că partenerii de coaliție au ajuns să înțeleagă acest lucru. ”Le-am propus reglementarea care nu modifică cu nimic pragurile în vigoare” afirmă Laurențiu Gîdei, care spune că prețul maxim, de dincolo de pragurile de 100 de kilowați, respectiv 255, să nu depășească 1,2 - 1, 3 pe kilowat. Despre riscul ca energia să meargă spre export, de unde să vină oferte mai convenabile, social-democratul afirmă că acest lucru ar trebui să fie posibil doar după ce este asigurat necesarul intern. Citește mai mult aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News