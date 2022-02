Cîțu, despre Ciolacu: Sare puțin etapele. Să vorbească cu Iohannis. Nu ne putem întoarce în comunism - video

'Cred că trebuie să meargă să vorbească cu domnul președinte Iohannis. Știm foarte bine că la președinte e decizia cu alegerile anticipate. Deci, sare puțin etapele. Știți foarte bine că în 2020 a fost un vot pentru dreapta în România. Eu zic că am făcut un compromis pentru stabilitatea economică a României, într-o perioadă foarte dificilă. Nu vom face un compromis care să ducă România în comunism. Asta vă spun clar, oricât de mult s-ar supăra sau alinta cineva. Să fie foarte clar.', a declarat Florin Cîțu.

'Pe viitor aș aprecia să mă sune dacă are ceva de spus!'

'Vrem să mergem mai departe cu această coaliție, ne interesază ca toate măsurile din programul de guvernare să fie respectate. Am văzut că domnul președinte Ciolacu nu a luat partea unor miniștri care au venit cu aberații economice în spațiul public. Asta am apreciat la domnia sa de fiecare dată. Acum, că domnia sa este supărat pe unii miniștri că nu merge guvernarea, asta este. Este problema domniei sale și a PSD, nu este problema noastră. Pe viitor aș aprecia să mă sune dacă are ceva de spus!', a mai subliniat Florin Cîțu.

Amintim faptul că Marcel Ciolacu i-a transmis, duminică seară, la Antena 3, lui Florin Cîțu, că dacă alianța PNL-PSD se va rupe atunci în România vor fi declanșate alegeri anticipate.

'Îl anunț pe domnul Cîțu foarte oficial că dacă PSD iese de la guvernare o să avem alegeri anticipate. Nu cred că România își permite în acest moment să aibă alegeri anticipate. Am adus o stabilitate politică, o majoritate consistentă și ar trebui să o folosim pentru creșterea nivelului de trai', a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, avertisment pentru PNL și la începutul lui februarie 2022: Dacă se rupe coaliția vom avea anticipate

'Colegii din PNL ar trebui să se gândească și la contrapondere. Câteodată mai intervi ca om politic și din plictiseală, o fi intervenit și această plictiseală la anumiți colegi din PNL, dar există contrapondere: dacă această coaliție se rupe contraponderea este reprezentată de alegerile anticipate. Este un moment cu conflictul din Ucraina, cu criza din energie, cu aceste scumpiri? Când Guvern ar trebui să ia măsuri clare, avem noi timp de alegeri anticipate? Că ne dăm cu părerea că rupem peste un an (...) dar eu vă zic că această coaliție trebuie să reziste trei ani. Eu cu primul ministru nu am avut niciodată o astfel de discuție, ba din contră, mereu am discutat ce trebuie făcut mai repede pentru români, pentru a asigura stabilitate și predictibilitate', a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3.

