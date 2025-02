Ciolacu arată, în sfârșit, facturile pentru zborurile Nordis / foto în articol

Premierul le promisese înainte jurnaliștilor prezenți pe holurile Parlamentului că va arăta facturile presupusului zbor cu firma Nordis. "După prezentarea bugetului. Facturile le am aici", a spus premierul în Parlament.

"Scandalul m-ar fi afectat direct dacă aș fi încălcat legea, dacă aș fi știut că proprietarii Nordis fac parte dintr-un grup infracțional, în momentul în care aș fi știut sau aș fi contribuit la acest grup infracțional (pe care nu l-am făcut și știți foarte bine acest lucru)...

Singurul lucru la sesizarea dumneavoastră, unde am avut anumite bănuieli, a fost în ceea ce privește actele promovate și avizate prin Comisia Juridică, de către doamna Laura Vicol, lucru unde grupul Partidului Social-Democrat a făcut un audit la fiecare lege semnată și promovată prin Comisia Juridică. Nu există nicio lege care să fi favorizat vreo companie (nu vorbim numai de Nordis) sau vreo lege sau vreun amendament care ar fi dus la o favorizare în zona economică", a mai spus Ciolacu.

"Am pus pe TikTok o factură - ea era o copie. Între timp, m-am dus și la Buzău, am căutat toate arhivele, dar am solicitat și o explicație sesizată de către dumneavoastră, presa, că asigurarea era din alt an. Aici este explicația - și de ce este alt curs, de ce a fost acea diferență...", spune Marcel Ciolacu și arată hârtiile:

Sursa: Antena 3 CNN

Sursa: Antena 3 CNN

La întrebarea unui reporter, care spune că nu se vede numele companiei Nordis, Marcel Ciolacu spune că "Poate și-a schimbat denumirea. E posibil. Nu știu, că n-am cerut de la registrul comerțului, dar știu că dumneavoastră sunteți un jurnalist, dintre cei mai buni, și veți face investigațiile necesare".

"Aceasta este vechea factură pe care am prezentat-o pe TikTok. Dacă doriți cu CNP-ul, da, de fapt, oricum e public. Și asta este chitanța pe care am achitat-o. Între timp, am găsit factura originală și ați avut explicațiile de ce a fost la asigurare modificat anul și cursul valutar (...)", adaugă Marcel Ciolacu, arătând și unele dinre documentele de mai jos.

Sursa: Antena 3 CNN

Sursa: Antena 3 CNN

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News