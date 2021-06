Ciolacu: M-am împrietenit cu Zoe, dar va trebui să o înșel

„Am decis că există o vineri verde. Împreună cu domnul primar Băluță, astăzi am venit cu Zoe, am împrumutat-o pe Zoe. De data viitoare o să venim cu propria noastră Dacie electrică. Ne-am comandat-o și o să fie printre primele zece Dacii electrice din România. Sper ca și domnul primar să încurajeze autoritățile locale să cumpere astfel de mașini electrice, mașini electrice produse în România”, a transmis Ciolacu, cu ocazia „adevăratei vineri verzi”.

Banii pentru autoturism vin din cotizațiile de la partid, a adăugat Ciolacu: [Mașina este cumpărată] din banii pe care i-am plătit cu toții cotizație la partid, din județe”. Întrebat despre preț, liderul Partidului Social Democrat nu a putut să zică o sumă exactă. „Nu știu exact cât a costat, dar e cea mai ieftină de pe piață, ținând cont că este electrică. Cel mai important este că este făcută la noi la Mioveni. E prima achiziție, pentru că nu au decât un lot restrâns, iar pe urmă o să încercăm să luăm toate filialele câte Dacii putem”, a adăugat Ciolacu.

Zoe, înșelată cu noua Dacie electrică

Întrebat dacă este pentru prima dată cu o mașină electrică, liderul social-democrat a spus: „Nu, am mai fost. Am fost la toate acțiunile din teritoriu, mi se pare și la Dâmbovița. Am fost tot cu Zoe, începem să ne împrietenim din ce în ce mai mult. Va trebui să o înșel pentru Dacia, dar asta este”.

Reamintim că Marcel Ciolacu a venit vineri la sediul PSD cu un Renault Zoe, mașină electrică.

Marcel Ciolacu i-a rugat pe jurnalişti să-i adreseze o întrebare primită de el premierului Cîţu

Preşedintele PSD a comentat declaraţia făcută de către premierul Florin Cîţu, cel care a acuzat edilii de la opoziţie că nu se implică suficient de mult în campania de vaccinare. „Ştiţi ce aştept şi eu? Dacă puteţi, să-l întrebaţi pe Florin Cîţu, să ne arate şi nouă un centru de vaccinare făcut de Guvernul României sau de Ministerul Sănătăţii", a punctat Marcel Ciolacu. VEZI ÎNTREAGA ȘTIRE AICI.