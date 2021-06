Ciolacu, provocare pentru Cîţu: Asta aştept de la el

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a comentat declaraţia făcută de către premierul Florin Cîţu, cel care a acuzat edilii de la opoziţie că nu se implică suficient de mult în campania de vaccinare.

"Ştiţi ce aştept şi eu? Dacă puteţi, să-l întrebaţi pe Florin Cîţu, să ne arate şi nouă un centru de vaccinare făcut de Guvernul României sau de Ministerul Sănătăţii", a punctat Marcel Ciolacu.

Ce a declarat Cîţu

Premierul Florin Cîţu a afirmat că nu i-a văzut pe primarii PSD sau liderii sociali-democraţi că se implică în campania de vaccinare, dimpotrivă, aceştia au criticat "de pe margine" şi i-a transmis preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, că trebuie să susţină această campanie, pentru că este "a tuturor românilor".



"Acum campania merge în ţară, aducem vaccinul aproape de fiecare român şi am vorbit cu prefecţii, preşedinţii de Consilii Judeţene, primari. Aş vrea să fac un apel la toţi primarii, nu doar din PNL, pentru că şi primarii PSD trebuie să se implice în această campanie, nu doar să stea pe margine şi să critice campania de vaccinare. Până acum nu am văzut vreun lider al PSD care să meargă într-un centru de vaccinare şi să promoveze campania de vaccinare. Nu i-am văzut. I-am văzut tot timpul criticând campania de vaccinare, criticând cifre, dar nu i-am văzut să meargă într-un centru de vaccinare şi să spună: veniţi să vă vaccinaţi. Eu nu am văzut pe cineva din opoziţie. Această campanie de vaccinare este a tuturor românilor, dacă vreţi să avem succes, nu se poate face când jumătate din primarii din România, care sunt ai PSD, să nu participe la campania de vaccinare, să stea doar pe margine", a afirmat Cîţu, la B1Tv.





El a spus că provocarea pentru clasa politică este susţinerea campaniei de vaccinare





"Nu am văzut niciunul dintre liderii opoziţiei, unii chiar sunt împotrivă - avem lideri ai opoziţiei din Parlament, oameni care sunt împotriva vaccinării - dar liderul celui mai mare partid de opoziţie din Parlament nu l-am văzut să meargă să facă campanie de vaccinare. Şi asta este provocarea pentru clasa politică din România. Cu toţii trebuie să facem campanie în România şi ar trebui, domnule Ciolacu, să mergeţi şi dumneavoastră să susţineţi această campanie de vaccinare", a adăugat Cîţu.