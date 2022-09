Cîmpeanu, ”ţinta unor atacuri injuste şi nefondate”. De ce și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației

„Este o demisie care a venit din dorinţa de a elimina presiunea nedreaptă şi ilogică asupra reformei în educaţie, fiind evidentă deturnarea discuţiilor din spaţiul public spre alte zone total străine interesului a sute de mii de profesori şi a milioane de copii şi tineri. Este o demisie care a venit din dorinţa de a nu periclita reforma educaţiei şi parcursul noilor legi ale educaţiei”, a transmis Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, Sorin Cîmpeanu a spus că „a fost în repetate rânduri ţinta unor atacuri injuste şi nefondate”. „Deşi am explicat de fiecare dată şi am demontat toate acuzele care mi s-au adus, toată seria de atacuri din ultima vreme nu ar fi făcut decât să ducă în derizoriu o reformă adevărată, la care s-a muncit ani de zile. Tocmai pentru că am crezut şi voi crede până la capăt în acest proiect, şi pentru că doresc să îl vad devenind realitate, am luat decizia de a demisiona”, a spus Cîmpeanu.

Fostul ministru a mai zis că a iniţiat reforma sistemului de învăţământ, pregătind implementarea „României Educate”, şi a făcut paşi importanţi pentru o finanţare mai bună a sistemului de învăţământ şi pentru accesul egal al tuturor copiilor la educaţie. „Acestea sunt lucruri care vor rămâne”, a subliniat Sorin Cîmpeanu.

Amintim că Sorin Cîmpeanu a anunţat, joi seara, că a decis, „din proprie iniţiativă”, să demisioneze din funcţia de ministru al Educaţiei.

Citește și...

Burduja, ministrul interimar al Educaţiei, despre Cîmpeanu: L-am văzut de multe ori la treabă, inclusiv în nopțile de dinaintea examenelor naționale

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul prin care ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, este desemnat ministru interimar al Educaţiei.

„Mă onorează propunerea Prim-Ministrului României, Nicolae Ionel Ciucă, de a prelua ca interimar portofoliul de ministru al educației. Sunt recunoscător pentru încredere și conștient de provocări. Misiunea mea este să asigur funcționarea administrativă a Ministerului Educației pe perioada interimarului. Nicio reformă nu e simplă. Nicio schimbare de paradigmă nu e acceptată de toată lumea. Dar toate acestea trebuie făcute, iar fără România Educată nu poate exista România Viitorului. Diferența între un politician oarecare și un om politic care are o șansă să scrie pagini de istorie stă într-un singur cuvânt: asumare. Am lucrat alături de Sorin Mihai Cimpeanu în Guvern și îi mulțumesc pentru implicare.

L-am văzut de multe ori la treabă, inclusiv în nopțile de dinaintea examenelor naționale. A pus suflet în ceea ce a făcut ca ministru, inclusiv în zecile de dezbateri ale legilor învățământului, în toată țara. A ținut deschise școlile în pandemie, a crescut semnificativ premiile pentru olimpici, iar în sectorul 1 a făcut ceea ce mulți alții nu și-au asumat (iar unii și-au arogat doar meritele): redeschiderea bazei Cireșarii pentru comunitate. Sorin Cîmpeanu este și membru al PNL Sector 1 și îi mulțumesc pentru colegialitate. Partidul Naţional Liberal are resursele necesare pentru continuarea reformelor curajoase în educație. Sunt convins de asta. Până atunci, prioritatea mea este gestionarea cu răspundere a treburilor de la MCID și Ministerul Educației. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și gândurile bune. Înainte, împreună”, a zis Sebastian Burduja.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News