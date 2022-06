Deputații au votat pentru ridicarea imunității parlamentare în cazul lui Adrian Chesnoiu: Sunt nevinovat! - Update

251 de deputați au votat 'pentru'!

Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, le-a solicitat marți colegilor deputați să voteze în favoarea ridicării imunității sale. Chesnoiu a precizat că este nevinovat și va dovedi acest lucru în fața judecătorilor, motiv pentru care va vota cu bilele la vedere pentru ridicarea imunității parlamentare.

'Dragi colegi, suntem într-un moment în care cred că niciunul dintre dumneavoastră nu aţi vrea să vă aflaţi, dar am primit de la voi şi de la mii de români şi fermieri români foarte multe mesaje de încurajare. Vă mulţumesc pentru asta. (...) Oamenii cu care am vorbit şi foarte mulţi dintre dumneavoastră mi-aţi cerut să nu demisionez din funcţia de ministru, să nu renunţ la imunitatea parlamentară, dar aşa cum v-am obişnuit de fiecare dată, sunt un om cu demnitate şi cu un onoare', a declarat Chesnoiu, în şedinţa de plen în care Camera Deputaţilor dezbate ridicarea imunităţii sale parlamentare.

'Vă cer tuturor colegilor, fiecăruia dintre dumneavoastră, din toate grupurile parlamentare, să votaţi pentru a încuviinţa cererea de urmărire penală formulată la adresa mea'

'Vă cer tuturor colegilor, fiecăruia dintre dumneavoastră, din toate grupurile parlamentare, să votaţi pentru a încuviinţa cererea de urmărire penală formulată la adresa mea. Toată viaţa mi-am făcut datoria faţă de oameni şi faţă de instituţiile în care am activat. Am respectat legea de fiecare dată şi am muncit enorm pentru a face bine oamenilor, pentru care am jurat să fac bine. Am acceptat postul de ministru într-o perioadă extrem de complicată, cu dorinţa de a face ceva bun pentru români şi pentru agricultura românească', a spus fostul ministru. El s-a arătat 'mândru' de ceea ce a realizat ca ministru al Agriculturii şi a evidenţiat eforturile în acest sens ale tuturor celor implicaţi în agricultură, în industria alimentară, în piscicultură. 'Dacă ai empatie faţă de oameni şi de problemele lor, atunci poţi face cu adevărat lucruri bune pentru ei. Sunt mândru de ceea ce am realizat în perioada aceasta. (...) Dacă în continuare se vor lua decizii bune pentru ţară şi pentru agricultura României, nu vom avea nici o criză alimentară. Le mulţumesc şi tuturor colegilor mei de partid, pentru că în această perioadă am simţit din plin încrederea lor şi toată susţinerea. Şi cred ca momentul acesta să fie un moment definitoriu pentru fiecare dintre noi, să înţelegem că împreună suntem mult mai puternici şi că trebuie să facem în aşa fel încât să facem bine României şi românilor', a spus Adrian Chesnoiu, care a fost aplaudat de deputaţi.

Chesnoiu a susţinut că este 'un om simplu' şi tocmai de aceea şi-a dat demisia

'Sunt un om simplu şi aşa vreau să rămân ca orice cetăţean al acestei ţări. N-o să mă ascund niciodată în spatele unei demnităţi publice, pentru că eu, ca om politic, şi cred că fiecare dintre noi ar trebui să considerăm funcţia de demnitate publică ca o responsabilitate socială şi nu ca un privilegiu personal... Acesta a fost motivul pentru care v-am rugat şi vă rog încă o dată să votaţi pentru această cerere. Şi eu voi face acelaşi lucru şi ştiu că multora dintre dumneavoastră vă e greu. Şi eu voi face acest lucru şi voi vota la vedere pentru încuviinţarea derulării şi verificări aspectelor de suspiciune care au fost ridicate la adresa mea. (...) Nu sunt adeptul unei justiţii televizate. Nu am comis nicio infracţiune de corupţie şi nici o altă faptă de natură penală. Sunt nevinovat şi asta voi dovedi la finalul şi la eliminarea suspiciunilor care planează asupra mea', a subliniat fostul ministru.

Deputații votează asupra cererii DNA de ridicare a imunităţii lui Adrian Chesnoiu

Camera Deputaţilor dezbate şi votează, marţi, cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de ridicare a imunităţii deputatului Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii.

Luni, Comisia juridică a dat un raport favorabil ridicării imunităţii parlamentare a lui Chesnoiu, cu 18 voturi 'pentru' şi 3 'împotrivă'.

Votul va fi secret cu bile

Potrivit regulamentului Camerei, votul va fi secret cu bile, iar raportul Comisiei juridice se aprobă prin votul secret al majorităţii membrilor prezenţi. Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat că parlamentarii social-democraţi vor vota pentru ridicarea imunităţii în cazul lui Adrian Chesnoiu.

'Categoric (vor vota pentru ridicarea imunităţii - n.r.). E o decizie luată, mai ales că Adrian Chesnoiu ne-a rugat să facem acest lucru, indiferent de poziţia Comisiei juridice', a arătat Ciolacu, într-o declaraţie acordată presei. În 23 iunie, procurorul general a transmis Camerei Deputaţilor referatul DNA pentru exercitarea prerogativei de a cere urmărirea penală faţă de Adrian Chesnoiu.

'Sesizarea are în vedere cercetările pentru săvârşirea, în exercitarea funcţiei de ministru, a infracţiunilor de instigare (sub forma participaţiei improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite,(...) şi de abuz în serviciu (...) dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (...)', se precizează în scrisoare.

Totodată, procurorul general a transmis şi dosarul în original. Ulterior, Adrian Chesnoiu a anunţat că se retrage din funcţia de ministru şi se autosuspendă din Partidul Social Democrat. De asemenea, el le-a cerut deputaţilor să voteze pentru ridicarea imunităţii parlamentare.

Citește și - Petre Daea ar putea reveni la Ministerul Agriculturii

Președintele PSD Marcel Ciolacu a precizat, luni, că partidul are mai multe variante pentru postul de ministru al Agriculturii, printre care și Petre Daea.

'Avem vreo cinci sau şase variante. Am avut discuţii telefonice şi ieri la sediu şi alaltăieri la sediu, cu colegii mei. Din cele cinci-şase variante, o să venim cât mai repede cu o propunere', a spus el.

Întrebat de jurnaliști dacă Petrea Daea ar putea reveni la minister, liderul PSD a precizat că acesta se numără printre cei propuşi. 'Este unul dintre numele propuse de către anumiţi colegi. Vom vedea', a spus Marcel Ciolacu, luni dimineață, înainte de reuniunea Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat, la sediul partidului.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis, vineri, 24 iunie 2022, preşedintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Prin acelaşi document s-a luat act de demisia lui Adrian Chesnoiu din funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

DNA a anunțat joi că a transmis procurorului general al PICCJ referatul în vederea sesizării Camerei Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu, deputat în Parlamentul României.

Ulterior, Adrian Chesnoiu anunța că demisionează de la Ministerul Agriculturii și se autosuspendă din PSD. El cerea vot pentru ridicarea imunității parlamentare: „Nu am săvârșit nicio faptă de natură penală sau de corupție și mi-am desfășurat mereu cu integritate și cu dedicare activitatea mea executivă”. Vezi articolul aici!

