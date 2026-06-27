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DCNews Politica Ce au vorbit Cătălin Predoiu şi comisarul european Michael McGrath

Ce au vorbit Cătălin Predoiu şi comisarul european Michael McGrath

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 27 Iun 2026
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Cătălin Predoiu
Cătălin Predoiu

Ministrul interimar al Justiţiei, Cătălin Predoiu, a discutat cu Michael McGrath, comisar european pentru democraţie, justiţie, stat de drept şi protecţia consumatorilor.

Ministrul interimar al Justiţiei, Cătălin Predoiu, a vorbit cu Michael McGrath, comisar european pentru democraţie, justiţie, stat de drept şi protecţia consumatorilor, despre progresele înregistrate de România în implementarea recomandărilor formulate în Raportul cu privire la statul de drept, ediţia 2025.

Dialog european pe tema statului de drept: discuții despre progresele României

Dialog european pentru statul de drept - în calitate de ministru interimar al Justiţiei, am avut o întrevedere, în format videoconferinţă, cu domnul Michael McGrath, comisarul european pentru democraţie, justiţie, stat de drept şi protecţia consumatorilor. Am discutat despre progresele concrete ale României în implementarea recomandărilor din Raportul privind statul de drept - ediţia 2025: consolidarea independenţei procurorilor de rang înalt, funcţionarea poliţiei judiciare şi eficienţa urmăririi penale în sistemul judiciar, a transmis sâmbătă Cătălin Predoiu, pe o rețea socială.

Cătălin Predoiu a arătat că a prezentat şi cele mai recente realizări în materie de integritate - legislaţia privind lobby-ul şi restricţiile pre- şi post-angajare în instituţiile publice -, precum şi revizuirea legislativă pentru implementarea Deciziei CCR nr. 297/2025.

România rămâne un partener activ şi dedicat în dialogul european. Mulţumesc domnului comisar McGrath pentru cooperarea constantă şi constructivă, a transmis Cătălin Predoiu.

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