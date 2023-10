Caz șocant în Mehedinţi. O fetiță de 11 ani a fost violată de cel puțin 14 ori de un coleg mai mare

O fetiţă de 11 ani ar fi fost violată în repetate rânduri de un coleg cu 4 ani mai mare. Minora ar fi fost bătută şi ameninţată cu moartea dacă spunea cuiva ce i se întâmplă. Mama elevei a aflat totul după ce a primit o filmare explicită de la diriginta clasei. Clipul ar fi fost distribuit pe grupul de whatsapp al şcolii din oraş. Cazul a fost preluat de ofiţerii de la Crimă Organizată care de 6 luni stau cu dosarul în sertar. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Coşmarul copilei de 11 ani a început în luna martie, susţin părinţii. Fata, elevă în clasa a 5-a, ar fi fost abuzată sexual de un coleg de şcoală, în vârstă de 15 ani. Adolescentul a şi filmat-o în timpul perversiunilor, iar apoi a şantajat-o cu imaginile. De frică, fata a păstrat tăcerea. Ororile s-au repetat de cel puţin 14 ori.

Mamă: „A fost hărţuită, a fost bătută inclusiv în şcoală. S-a încercat inclusiv plasarea ei la o reţea de trafic de minori. A fost ameninţată inclusiv cu cuţitul. Dacă va vorbi ceva, o va reduce la tăcere. Au încercat să încarce videoclipul inclusiv pe site-urile pornografice. Eu am aflat de filmuleţ de la diriginta fetei mele.”

Totul a ieşit la iveală când tânărul ar fi publicat filmările cu ea în ipostaze indecente pe grupurile de whatsapp ale şcolii. Mama copilei a depus o plângere la poliţie dar susţine că ancheta bate pasul pe loc.

Mamă: „N-a fost dusă nici măcar la o expertiză la medico-legală. Au considerat că este timpul trecut.”

Subcomisar de poliție Alina Boeru-purtător de cuvânt al IPJ Caraș-Severin: „Plângerea a fost transmisă spre soluţionare către structurile competente, respectiv către Combaterea Crimei Organizate. Am încercat să aflăm ce se întâmplă în acest caz petrecut acum aproape o jumătate de an însă nu am primit detalii. În tot acest timp, fata a continuat să îl vadă pe agresor la şcoală. Iar în mod halucinant, directoarea a catalogat totul drept ceva "superficial".”

Directoarea: „Noi am considerat că este o glumă de copil. Ceva superficial. A fost în afara orele de curs, în afara şcolii.”

Mama: „Agresorul este liber, se plimbă, n-a fost exmatriculat, n-a fost scăzută nota la purtare.”

Ion Moater, purtător de cuvânt ISJ Caraș Severin: „Din nefericire, am aflat de la dumneavoastră. Nu am fost sesizaţi, deci nu am putut lua măsuri.”

Familia băiatului neagă acuzaţiile

Familia adolescentului nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere. Acesta i-a transmis mamei fetei, prin intermediul unor mesaje, că nu a obligat-o pe elevă să întreţină relaţii sexuale şi nici nu a ameninţat-o, conform observatornews.

Cecilia Ardusătan, psiholog: „Sunt persoane care au fost abuzate la rândul lor sau au fost expuşi la conţinut sexual explicit. Deja se conturează nişte probleme de personalitate. Provin din medii fisfuncţionale, lipsa de educaţie sexuală.”

