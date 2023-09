Caramitru, experiment despre Ciolacu pentru prezidențiale 2024. Rezultatul l-a șocat: Mega surpriză. Se întâmplă ceva

Andrei Caramitru l-a lăudat pe premier pentru „curajul” de a impune băncilor taxe și pentru modul în care l-a pus la punct pe cancelarul austriac, Karl Nehammer, despre care a spus că a fost umilit public.

„E player big time”, a spus Andrei Caramitru despre Marcel Ciolacu.

„Știu ca vai vai au crescut taxele pe ITiști si pe freelanceri si pe micro aueleu. Si mie mi-au crescut taxele of of. Credeți ca îmi convine... insa nu o sa mor de foame si nici ITiștii nu au probleme reale hai sa fim puțin serioși. Unde însă e chestia foarte tare:

- a dublat peste noapte taxele pe bănci. Boom pe raiffeisen si Erste

- a crescut taxa de solidaritate pe energie. Booom major pe OMV

- a taiat o groaza de poziții de directori la stat si sleahta de soferi / consilieri / asistente. nu e încă suficient dar au fost loviti foarte foarte mulți. E haos printre sefii bugetari sa știți, sunt mai disperați decât IT-iștii… mai trebuie mulți pași dar măcar naibii e un început.

Bai si asta după ce a dat in cancelar de la Austria de l-a umilit public - ăla tace de 2 saptamani nu mai zice nimic aualeu e stres mare in Viena. Pentru asta ai nevoie de cojones. Eu apreciez când ai asa ceva - tocmai asta lipsea de la băse încoace.

Știu o sa urlati si o sa ma înjurați, ca vai au cum se poate. însă nu am ce face trebuie sa recunosc că MC e player big time. am impressed. Ii face pe toti. Ceilalți sunt vai de capul lor in comparație inclusiv grof. (Ps : la cât am criticat eu PSD si la câte gaze mi-am luat pe 10 August numai pesedist nu puteți sa ziceți ca sunt)”, a scris Andrei Caramitru.

Andrei Caramitru este de părere că „dacă o ține tot așa”, liderul PSD are șanse foarte mari la prezidențialele 2024.

„Am pus o postare de test - sa văd cum gandeste bula hard core anti-PSD si actuala/fosta pro-USR. Am scris pozitiv despre Ciolacu. Si mega surpriza - 1700 de like-uri fix din bula asta (!!!). Eu ma declar destul de șocat. Se întâmpla ceva. Nevoia românului de cineva care face chestii chit ca te afecteaza direct (taxe), care misca sandramaua constant. Ciolacu copiaza partial din stilul Basescu (dar mai moderat un pic) si - prin comparația cu groful inert - da o impresie buna. Poziționarea lui pentru prezidențiale e clară cu șanse ffff bune dacă continua așa”, a mai scris Andrei Caramitru.

Marcel Ciolacu, premierul României, a ținut un discurs în Parlament în ziua în care Guvernul și-a asumat răspunderea pe măsurile fiscale.

Camera Deputaţilor şi Senatul s-a reunit, marţi, în şedinţă comună pentru asumarea răspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind măsurile fiscale.

„Vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a angaja răspunderea Guvernului pe care îl conduc pe un pachet de măsuri care să reducă risipa bugetară și să pună punct modului în care cei puternici și cu foarte mulți bani se credeau de neatins!

Vă spun cu toată responsabilitatea: de astăzi, s-a terminat cu dubla măsură! S-a terminat cu privilegiile la stat! S-a terminat cu excepțiile peste excepții din mediul privat! Și mai ales – s-a terminat cu banii făcuți ușor din evaziune fiscală!

La fel ca toți românii, și eu m-am săturat de ipocrizie!

M-am săturat să aud că dacă nu ai privilegii, dacă nu ești șef la stat, atunci nu mai poți munci. Sau că, dacă nu ai ajutoare de stat, subvenții ori facilități fiscale atunci dai faliment sau ai voie să încalci legea!

M-am săturat să văd că unii își încasează lună de lună salariul, fără să aibă vreo performanță, în vreme ce alții trebuie să muncească pe rupte pentru acel salariu!

M-am săturat să văd cum unii își pot plăti corect toate taxele, contribuțiile și impozitele, iar alții urlă ca din gură de șarpe că nu se poate să fii corect!

Trebuie să înțelegem cu toții că, așa cum a fost până acum, statul român nu poate merge mai departe! Nu mai putem să ne mințim unii pe alții, nu mai putem să ne facem că facem, nu mai putem să cerem mereu... fără să dăm nimic în schimb!

Trebuie să punem tot sistemul pe baze corecte și echitabile pentru toți cei care muncesc, indiferent unde muncesc – la stat sau la privat!

Stimați colegi,

Măsurile cu care vin astăzi în fața Parlamentului au fost dezbătute îndelung. Ele nu sunt o simplă reacție la nevoile de acum ale statului. În ultimele lui, am avut un dialog public consistent și ne-am întâlnit cu toți cei care au avut ceva de spus pe această temă.

Astăzi îmi asum răspunderea pentru un set de măsuri, dar suntem abia la începutul unei reforme mai ample care înseamnă de fapt o reașezare a statului pe baze mult mai corecte și echitabile. Este un efort național al României din 2023, pentru a avea o economie mai puternică și a trăi mai bine și în 2025 și în 2030.

A fost o dezbatere pe care nu o mai puteam amâna. De aceea, am mers înainte cu mult curaj, curaj care - din păcate! - a lipsit în ultimii ani în materie de reforme. Pentru că timpul nu are răbdare cu noi. Eu nu vreau să văd o nouă generație îndatorată, doar pentru că noi pierdem acești ani fără să facem nimic!

Știm că românii vor un stat mai implicat și mai eficient, cu servicii publice mai bune, susținute de o economie dinamică. În următoarele săptămâni vom demara un proces de simplificare a legilor țării, astfel încât toate eforturile făcute de românii care muncesc, de sectorul privat și de statul român să poată fi valorificate la justa valoare și așteptare a tuturor românilor.

Echilibrarea sistemului fiscal și legi mai bune înseamnă apropierea de ceea ce numeam, acum câțiva ani, o țară ca afară. Dar aceste obiective nu pot fi atinse fără organizare, fără simplificare sau fără un buget mai puternic al statului, care să-i ajute pe toți românii să treacă cu bine peste crizele cu care ne confruntăm și noi, dar și celelalte state din Europa și din restul lumii.

Doamnelor și domnilor,

Nu sunt adeptul modificărilor fiscale atunci când nu este cazul. Nu am susținut niciodată măsuri luate peste noapte, fără nicio analiză. Nu cred în varianta inventării de noi biruri pentru mediul de afaceri corect, care își achită impozitele și taxele la stat.

Cred, însă, că măsurile dure trebuie luate acolo unde există fraudă, acolo unde există evaziune, acolo unde există risipă în cheltuielile statului. Cred că singura cale prin care această țară se poate dezvolta este un parteneriat cinstit și real între guvern și mediul de afaceri!

Stimați colegi,

Vă spun sincer că, în ultimele luni de zile, foarte multe persoane mi-au sugerat că nu este momentul acum să luăm aceste măsuri. Înaintea unui an electoral fără precedent, cu patru rânduri de alegeri. Că ar fi mai bine să ascundem problemele sub preș și să amânăm toate aceste măsuri după alegeri. După alegeri, când românii nu mai pot sancționa prin vot pe nimeni...

A nu face nimic pentru că vin alegerile și nu trebuie deranjat nimeni, nici măcar cei incorecți, nu este o opțiune pentru mine! A nu face nimic și doar a da din gură din opoziție, după ce ai nenorocit bugetul României, iarăși nu poate fi o opțiune.

Eu nu pot și nu vreau să las o țară fără opțiuni! De aceea, nu am adoptat varianta comodă în care să nu fac nimic!

Stimați români,

Eu am multe defecte, dar cu siguranță nu pot să mint. Nu pot să vin în fața dumneavoastră și să vă mint așa cum ați fost mințiți înainte de alegerile din 2009, când vi s-a promis raiul pe Pământ, și apoi v-au fost tăiate salariile și pensiile!

Sunt un om responsabil și cred că măsurile trebuie luate atunci când sunt necesare. Chiar dacă ele NU sunt pe placul unora! Chiar dacă cei care au crezut că șmecheria va putea continua la nesfârșit țipă acum cât pot de tare!

Nu, dragi români! Astăzi, se va încheia o etapă din istoria României!

Astăzi, se termină cu șmecheria!

Astăzi, Guvernul pe care îl conduc își asumă răspunderea tocmai pentru că România nu-și mai poate permite să se bazeze doar pe munca celor cinstiți, a celor care își plătesc corect taxele și impozitele la stat. Iar, pe ceilalți să nu-i deranjeze nimeni!

România nu-și poate permite ca doar cei cu salarii mici să plătească corect taxele, iar cei cu venituri mari să le tot optimizeze!

De astăzi toată lumea va plăti în funcție de cât câștigă! Nu poți fi milionar, dar să plătești taxele la echivalentul salariului minim pe economie! Nu poți obține profituri excesive, dar în țara în care le-ai obținut să nu plătești nimic! La fel cum, nu se poate ca simpla prezență la serviciu să-ți dea dreptul automat la sporuri de zeci de mii de lei. Fără nicio performanță! Și, din acest motiv, tot astăzi Guvernul pe care îl conduc își asumă și răspunderea pe măsurile de reducere a risipei bugetare. Pentru că nu este corect ca statul român să se lăfăie, cu cheltuieli care cresc de la an la an, rezultatul fiind doar un act administrativ total ineficient și fără legătură cu nevoile reale ale cetățenilor.

Stimați colegi,

Oprirea risipei bugetare a fost primul obiectiv de la care s-a plecat atunci când am pornit această reformă fiscală. Și, iată, astăzi, vin în fața dumneavoastră cu cea mai ambițioasă reformă a aparatului bugetar de după Revoluție! O reformă promisă de atâtea ori, dar pe care o face acum un premier social – democrat!

E clar pentru toată lumea că, ce a fost până acum, nu a funcționat.

În timp ce calitatea serviciilor publice a stagnat, cheltuielile cu personalul bugetar au explodat. În ultimii 10 ani, cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut cu 160%, de 2,6 ori. Însă performanța și eficiența actului public, nu!

De aceea, prin legea prezentată astăzi va fi mai multă cumpătare pentru bugetarii cu venituri mari. În același timp, angajații cu salarii mici vor primi în continuare vouchere și alte măsuri de susținere a veniturilor.

Totodată, vor fi mai puțini șefi! Se vor desființa mii de posturi de șefi, cu toată salba de consilieri, șoferi și secretare. Vor dispărea și un sfert din funcțiile de secretari de stat, vicepreședinți și celelalte funcții de demnitate publică asimilate acestora.

În plus, vom implementa un plan de reducere a risipei în aparatul bugetar, atât pentru administrația centrală, cât și în cea locală, companii de stat și instituții autonome. Vor fi limitate cheltuielile cu achizițiile și vor fi controale mult mai stricte pentru depășirea acestor limite. Indemnizațiile vor fi plafonate, iar acordarea acestora se va face doar în funcție de performanță. Suplimentar, vom comasa și descentraliza o serie de instituții, tocmai pentru a reduce, cu cel puțin 15%, cheltuielile de funcționare și cele cu materialele și serviciile.

Prin toate aceste măsuri avem un singur scop. Acela de a însănătoși finanțele publice și de a reduce îndatorarea României pentru a putea aloca mai mulți bani acolo unde este într-adevăr nevoie: în investiții, în Educație, Sănătate și Infrastructură, în producție și creare de locuri de muncă aici, în România.

Am început prin a vă spune că nu sunt adeptul inventării de noi biruri pentru mediul de afaceri corect, care își achită impozitele și taxele la stat. Și că, în opinia mea, măsurile dure trebuie luate acolo unde există fraudă, acolo unde există evaziune.

Din acest motiv, legea propusă astăzi prevede măsuri clare pentru reducerea fraudei și a evaziunii fiscale. Nu mai putem continua să ne bazăm doar pe taxele plătite corect de românii cinstiți, fie simpli cetățeni, fie antreprenori. Nu este corect ca doar unii să plătească, iar toți ceilalți să aibă doar pretenții.

Cu toții vrem un sistem de sănătate puternic și accesibil tuturor! Cu toții vrem un sistem de învățământ care să ne educe într-adevăr copiii! Cu toții vrem servicii sociale, unde părinții și bunicii noștri să fie îngrijiți corespunzător!

Dar toate acestea costă bani! Și nu pot fi construite când România are o evaziune fiscală de 10% din PIB. 160 miliarde lei. 32 miliarde euro.

De aceea, vom crește masiv amenzile și vom confisca pe scară largă bunurile provenite din evaziune. Vom impozita cu 70% tot ce înseamnă avere ilicită. Însă impozitarea cu 70% a sumelor nejustificate nu înseamnă taxarea banilor de la nuntă sau de la botez. Nu! Cu 70% va fi taxat cel care nu și-a plătit corect taxele și impozitele, cel care a făcut evaziune, cel care a furat din banii pentru sănătate, pensii, educație.

Stimați colegi,

De trei luni de zile, nu a fost zi în care pachetul propus astăzi să nu fie discutat, iar fiecare măsură analizată, chiar de mai multe ori, cu toți partenerii sociali – sindicate, patronate, ONG-uri, administrație locală. Pentru că eu cred că atunci când vrei reașezarea întregului sistem fiscal trebuie să discuți înainte cu toată lumea.

Modelul economic bazat pe privilegii și facilități fiscale pe care s-a mers până acum nu mai poate continua! România nu-și mai permite facilități și privilegii de 75 de miliarde de lei și o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an. Adunate înseamnă 15% din PIB, exact cât ne-ar trebui ca să ajungem în media europeană la venituri.

Astăzi avem printre cele mai mici taxe și impozite din Europa pe capital, dar încasăm cel mai puțin TVA. Practic, mai mult de o treime NU încasăm! La impozitul pe profit încasăm doar un sfert din ce ar trebui, iar la impozitul pe venit - doar 80%.

Astăzi avem printre cele mai mici taxe și impozite din Europa pe capital, dar încasăm cel mai puțin TVA. Practic, mai mult de o treime NU încasăm! La impozitul pe profit încasăm doar un sfert din ce ar trebui, iar la impozitul pe venit - doar 80%.

Nu încasăm taxe, în schimb ne împrumutăm la nesfârșit, riscând blocarea banilor de la Uniunea Europeană. Așa nu vom ajunge nicăieri!"

