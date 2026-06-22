Borsec, Votat Produsul Anului® 2026 pentru inovație în categoria apă minerală

Competiția Votat Produsul Anului® și-a desemnat câștigătorii pentru ediția 2026, aducând în prim-plan atât inovațiile validate direct de consumatori, cât și brandurile care au reușit să construiască o relație solidă cu aceștia.

La baza acestei competiții stă un studiu de piață complex și riguros, realizat pe consumatori români, reprezentativ la nivel urban. Evaluarea se bazează pe indicatori specifici, precum inovația percepută, atractivitatea, intenția de cumpărare, gradul de satisfacție, recomandarea și responsabilitatea socială, integrați într-un model de scoring standardizat.

Votat Produsul Anului este un concept internaţional care premiază produsele inovative, activând în prezent în aproape 40 de ţări.

Studiul de piaţă din 2026 a fost realizat online, pe 26 de categorii, de Treetz SPRL, membră Esomar, având certificare Deloitte pe metodologie, pe un eșantion total de 5.696 respondenți din mediul urban, cu varste peste 18 ani, reprezentativ la nivel urban. Studiul a avut loc în perioada 19 martie – 10 mai 2026*.

Metodologia include și o componentă de testare, derulată prin intermediul aplicației Treetz, care facilitează testarea produselor în contexte reale de consum. Această etapă adaugă un nivel suplimentar de validare, contribuind la creșterea relevanței și acurateței evaluării finale.

”Suntem foarte bucuroși că Borsec primește acest premiu într-un an aniversar, sărbătorim 220 de ani de când Regina Apelor Minerale se îmbuteliază industrial. Și, pentru a marca această frumoasă aniversare am lansat pe piață o nouă sticlă care a și fost premiată. Sticla în nuanța cobalt blue emană eleganță și rafinament. Culoarea sa profundă conferă un aer sofisticat și atemporal, transformând un obiect simplu într-un simbol al stilului și al distincției. Reflexiile intense ale sticlei sugerează noblețea și prestigiul brandului Borsec, conturând o prezență vizuală foarte ușor de recunoscut, care captează privirea. Peisajul a fost lucrat în basorelief având linii delicate și umbre subtile. Lumina care se reflectă în relief creează jocuri fine transformând sticla într-un mic obiect de artă. Mulțumim celor care au votat Borsec Produsul Anului 2026 pentru Inovație în categoria Apă minerală”, Mihaela Drăghici PR Director Romaqua Group.

Borsec a fost recunoscută pentru inovație în categoria apă minerală și va purta cu mândrie eticheta Votat Produsul Anului® 2026.

*Studiu realizat online, de Treetz Sprl, între 19 Martie -10 Mai 2026, pe 26 de categorii. Eșantionul total al studiului a fost de 5.696 respondenți din mediul urban, peste 18 ani. În categoria “Apă minerală”, eşantionul a fost de 600 respondenți. Criteriile de evaluare au fost: inovaţie, atractivitate, intenţie de cumpărare, satisfacție. Produsele câştigătoare au fost votate de consumatori dintre produse similare în categorie. Detalii pe www.produsulanului.com.