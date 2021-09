Ben Oni Ardelean: Asta ar fi bine pentru SUA, DEZASTRUOS pentru România. Carte de joc!

Ben Oni Ardelean s-a aflat astăzi în direct la interviurile DC News și DC News TV unde a discutat cu analistul politic Bogdan Chirieac despre poziția României în contextul ”războiului economic America - China”.

”Sigura chestiune pe care vreau să o înțeleg și am încercat să o înțeleg este ce se va întâmpla în zona de politică externă. Teama și îngrijorarea pe care am ridicat-o și pe care o avem mai mulți este ca din această conjunctură a războiului economic, America - China, să nu existe o decuplare a Rusiei de China și o apropiere a Rusiei de America, în acest context, asta ar fi dezastros. Economic bine pentru America, dar ar fi dezastruos pentru România, pentru că într-un astfel de context România poate fi din nou carte de joc. Întotdeauna când mă întâlnesc cu americani le spun ”cu binecuvântarea voastră, deși am fost în tabăra învingătoare în al Doilea Război Mondial, cu binecuvântarea voastră am rămas în zona de protecție sovietică” și chestia asta nu este o chestie care ne-ar avantaja, din punctul meu de vedere. Eu cred că pe fondul acesta de ”Europa nu se simte bine”, dincolo de Brexit, dincolo de ce se întâmplă între Germania și Franța și alte state din zona de putere, eu cred că România ar trebui să joace un rol mult mai esențial în acest context, chiar pe relația cu America, cu Israelul, cu Coreea de Sud, cu alte state care sunt în siajul acesta american și în această conjunctură să putem să fim o voce mult mai puternică în contextul acesta balcanic în care ne aflăm”, a declarat Ben Oni Ardelean, în interviul DCNews.

Ben Oni Ardelean, deputat PNL, a făcut mai multe declaraţii în direct la DC NEWS TV. Acesta a spus ce a văzut în SUA după o vizită acolo.

Ben Oni Ardelean s-a întors dintr-o vizită în SUA şi a povestit ce se întâmplă acolo, după discuţii cu membri ai Congresului și ai Senatului.

