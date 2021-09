Ben Oni Ardelean, culise din SUA. Ce se întâmplă în America acum

Ben Oni Ardelean s-a întors dintr-o vizită în SUA şi a povestit ce se întâmplă acolo, după discuţii cu membri ai Congresului și ai Senatului.

"Cred că ceea ce se întâmplă în America la nivel de politică e o reflexie a ceea ce se întâmplă şi în România şi în multe alte locuri. Dinamica politică e extrem de efervescentă, mai mult ca niciodată. Fluctuaţiile acestea majore care au decurs în epoca modernă, pe care noi am trăit-o şi am prins-o, au fost mai fluide şi mai nepredictibile ca înainte. Înainte, lucrurile erau destul de clare şi aproape că se ştia, pe un mandat de 4-5 ani al unui preşedinte, ceea ce se va întâmpla.

Iată că a curs un mandat de preşedinte american în care lucrurile au luat o altă turnură decât au aşteptat cei care l-au votat. De când s-a schimbat administraţia pe 20 ianuarie, lucrurile parcă nu sunt foarte clare. Am încercat şi eu, în discuţiile de la Congresul SUA şi de la Senat, cu oameni din anturajul preşedintelui şi din alte zone, să aflu pe zona de politică externă ce se întâmplă. Am spus de multe ori, ce se întâmplă în SUA se propagă foarte rapid şi se resimte imediat şi în România, şi nu numai. Nu mai suntem singuri în garsoniera noastră, trebuie să ne uităm peste gard la ce se întâmplă în Iran, Coreea de Nord, Siria, pentru că toate aceste lucruri, mai repede sau mai târziu, ajung cu o rapiditate foarte mare uneori să ne afecteze şi pe noi direct", a punctat deputatul liberal.

"România, potenţial mare la UE, pe care nu îl jucăm cum trebuie"

"Am încercat să văd ce se întâmplă mai ales pe relaţia China - Rusia. De această relaţie depinde ce se întâmplă şi cu România. Am vrut să văd ce se întâmplă pe relaţia cu UE, care pe mandatul lui Trump nu s-a simţit foarte bine. Am văzut cu toţii asta, şi când avea Trump întâlniri televizate, dar şi în cele mai puţin cunoscute. Toate aceste lucruri au avut efect spre statele mici, cum a fost România. Deşi România are un potenţial destul de mare la nivel de UE, pe care nu îl jucăm cum trebuie. Ar trebui să avem un cuvânt mai puternic şi să fim mai vocali în a ne apăra interesele", a declarat Ben Oni Ardelean la DC NEWS TV.