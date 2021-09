Barna, după întâlnirea cu Iohannis: A fost benignă. Sunt dezamăgit!

"Am avut o întâlnire cu preşedintele Iohannis, o întâlnire pe care mi-aş fi dorit şi poate ar fi trebuit să aibă loc acum mai multe zile. Ştiu că foarte mulţi speraţi că această întâlnire să vină cu o soluţie. Din păcate şi sunt dezamăgit din cauza asta, s-a dovedit a fi o întâlnire formală, o întâlnire benignă în care am trecut în revistă istoricul acestei crize generate miercurea trecută şi am exprimat foarte clar poziţia USR PLUS conform căreia ieşirea din criză se poate realiza foarte rapid printr-un nou premier propus de preşedinte, de partenerul PNL din coaliţie şi continuarea coaliției. Cam aici s-a terminat partea de conţinut a dialogului pe care care am avut-o cu preşedintele.Nu s-a prezentat vreo soluţie, nu s-au analizat scenarii", a declarat Dan Barna.

Știre în curs...