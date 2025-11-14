€ 5.0847
Data publicării: 11:58 14 Noi 2025

Băluță: Un oraș nu se schimbă de sus, ci din interior, printr-un efort comun / video
Autor: Ioan-Radu Gava

Daniela Baluta Foto: Agerpres
 

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, spune că „este timpul ca Bucureștiul să fie condus prin rezultate, nu prin promisiuni“.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, consideră că a venit timpul ca „Bucureștiul să fie condus prin rezultate, nu prin promisiuni“, iar bucureștenii merită școli sigure, spitale moderne și cartiere în care oamenii trăiesc cu demnitate.

„Aceste alegeri sunt despre rezultate. Am decis să candidez pentru Primăria Municipiului București pentru a fi alături de oameni — discret, dar constant, mereu orientat către schimbări vizibile.

Bucureștenii merită școli sigure, spitale moderne și cartiere în care oamenii trăiesc cu demnitate. Este timpul ca Bucureștiul să fie condus prin rezultate, nu prin promisiuni“, a transmis, vineri, Daniel Băluță.

„Un oraș nu se schimbă de sus, ci din interior, printr-un efort comun. Politica nu e spectacol, ci responsabilitate. Poți face administrație și cu inima, și cu mintea“, spune Daniel Băluță.

