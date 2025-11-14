Băluță: Un oraș nu se schimbă de sus, ci din interior, printr-un efort comun / video

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, consideră că a venit timpul ca „Bucureștiul să fie condus prin rezultate, nu prin promisiuni“, iar bucureștenii merită școli sigure, spitale moderne și cartiere în care oamenii trăiesc cu demnitate.

„Aceste alegeri sunt despre rezultate. Am decis să candidez pentru Primăria Municipiului București pentru a fi alături de oameni — discret, dar constant, mereu orientat către schimbări vizibile.

Bucureștenii merită școli sigure, spitale moderne și cartiere în care oamenii trăiesc cu demnitate. Este timpul ca Bucureștiul să fie condus prin rezultate, nu prin promisiuni“, a transmis, vineri, Daniel Băluță.

„Un oraș nu se schimbă de sus, ci din interior, printr-un efort comun. Politica nu e spectacol, ci responsabilitate. Poți face administrație și cu inima, și cu mintea“, spune Daniel Băluță.