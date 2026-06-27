AUR se poziționează la fel ca PSD și PNL, susține Petrișor Peiu: "Cine nu înțelege acest lucru, nu înțelege democrația"

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Liderul AUR Petrișor Peiu, unul dintre cei mai vocali contestatari ai susținerii Guvernului Veștea, a explicat, într-o postare publică, motivele pentru care formațiunea condusă de George Simion susține organizarea de alegeri anticipate și refuză să voteze un executiv pe care nu îl conduce.

Peiu a afirmat că poziția AUR este similară cu cea adoptată de PSD și PNL în raport cu eventuale formule de guvernare pe care nu le-ar controla și a acuzat existența unui dublu standard în ceea ce privește așteptările față de partidul său.

„Cheia înțelegerii poziționării strategice a AUR în favoarea alegerilor anticipate și a refuzului susținerii unui guvern pe care nu îl conduce este răspunsul la urmatoarea întrebare: De ce cred unii, în frunte cu Nicușor Dan, că AUR nu are dreptul sa aibă un comportament simetric cu al altor partide? Pentru că aceștia nu cred în democrație și în egalitatea dintre partide. Și nici în egalitatea votului.

Pentru cei care ne împing să votăm guvernele, catastrofale, ale altor partide, las mai jos pozițiile respectivelor partide:

,,PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc, iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic” - Sorin Grindeanu pe 26 iunie 2026.

„Partidul Național Liberal nu îl va susține — și nici nu a spus vreodată că îl va susține — pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD" - Siegfried Mureșan, 26 iunie 2026.

Deci, atât PSD cât și PNL exclud votarea unor guverne pe care nu le conduc / controlează. Ei bine, AUR se poziționează fix la fel: nu poate vota un guvern pe care nu îl conduce și nu îl controlează!

AUR are aceleași drepturi ca ale altor partide pentru că reprezintă la fel ca acestea, voința unor milioane de români. Un vot pentru AUR are fix aceeași valoare ca un vot pentru PSD sau unul pentru PNL. Cine nu înțelege acest lucru simplu, nu înțelege democrația deloc!" a transmis Petrișor Peiu.