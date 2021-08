Alexandru Petrescu: Robert Turcescu a semnat pentru demiterea lui Clotilde Armand

"Jurnalistul Robert Turcescu a semnat astăzi pentru declanșarea referendumului de demitere a primarului sectorului 1, Clotilde Armand.#campaniacontinua", a scris Alexandru Petrescu pe Facebook, postare la care a ataşat şi o fotografie cu acesta semnând.

Începând de sâmbătă, 31 iulie, PSD a început campania de strângere de semnături pentru demiterea lui Clotilde Armand, din cauza situației în care se găsește zona, cu străzi și trotuare pline de gunoaie.

Social-democrații au postat, sâmbătă, pe Facebook, imagini cu modul în care bucureștenii din Sectorul 1 „s-au răcorit”, semnând pentru demiterea primarului Clotilde Armand., deși afară sunt peste 35 de grade.

„Am fost, din nou, alături de echipele de voluntari, într-o campanie door-to-door, în zona de case de pe Șoseaua Chitilei și la blocurile din Bd. 1 Mai. Am vorbit cu foarte mulți locuitori revoltați de halul în care a ajuns să arate #capitalacapitalei”, a spus Alexandru Petrescu, vicepreședintele PSD Sector 1.

Potrivit acestuia, străzile laterale și trotuarele sunt pline de grămezi de gunoaie, trunchiuri de copac și crengi, iar oamenii sunt profund nemulțumiți de debandada administrativă.

„Sectorul este neadministrat, spațiul urban este căzut în degradare”, a mai precizat Petrescu.

Ioana Constantin, critici dure la adresa lui Clotilde Armand

"Eu cred că situaţia în Sectorul 1 a derapat extraordinar de tare. Eu aici am crescut, am studiat, am muncit, locuiesc. Cunosc bine partea asta şi nu a fost niciodată atâta mizerie, atâta degradare. Oriunde priveşti e la fel. E foarte uşor să distrugi, e foarte greu să construieşti.

Dar pe problema asta cu gunoiul, eu sunt singurul candidat care a vorbit de contractul cu Romprest. Am spus de atunci că e un contract pentru care plătim foarte mult şi trebuia renegociat. Unde era dna Armand atunci? Primăria Sectorului 1 se afla la începutul mandatului dnei Armand într-o situaţie în care putea negocia, mai cu seamă că nici Romprest nu este într-o situaţie extraordinară. Exista spaţiu de manevră. Dna Armand a preferat o acţiune în forţă, de PR. Nu ştiu ce şi-a imaginat, că e un fel de dna Kovesi? Dar primarul e gospodar, nu e procuror, nu e de la miliţie, nu trebuie să caute el. Avem instituţii, că altfel nu ştiu de ce le mai avem, dacă primarul s-ar ocupa de asta. Ne-am trezit cu această stare de alertă, spre care s-a prelungit acţiunea de PR a dnei Armand.

Eu sunt de acord că Sectorul 1 este într-o situaţie sanitară gravă, mai ales pe căldura asta, şi a fost şi mai rău în săptămânile astea", a declarat Ioana Constantin la DC NEWS TV.