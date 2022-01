Compromiterea lui Nicolae Ciucă, planul USR pentru revenire?

Fostul premier Adrian Năstase a afirmat, la Radio Guerrilla, că ”s-au cheltuit 600.000 de euro pentru viralizarea acuzațiilor de plagiat” aduse lui Nicolae Ciucă. ”Este o informație pe care am primit-o de la cineva.” a întărit Adrian Năstase, care lansează și un scenariu cu privire la planul ce ar fi stat în spatele unui asemenea gest: ”Scoaterea din joc a lui Nicolae Ciucă acum înseamnă reluarea negocierilor pentru formarea unui Guvern și să ajungi eventual, din nou, la introducerea USR în Guvern”.

”Se duce ca focul”

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit la Antena 3, acolo unde a fost redată acuzația lui Adrian Năstase, cu privire la suma uriașă ce ar fi fost cheltuită pentru compromiterea premierului Nicolae Ciucă. ”Cu toată dragostea, premierul Adrian Năstase, o figură luminoasă în istoria României, chiar dacă are și minusurile sale, ca toată lumea, e omul care a băgat România în NATO, a încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană, deci are niște merite indiscutabile. Nu era în stilul domniei sale să facă astfel de afirmații, fără să spună exact despre ce este vorba. Când se anunță că premierul țării și-a plagiat teza de doctorat, se duce ca focul. Însă, în România, de la doamna Kovesi începând, chestiunea asta, cu plagiatul la doctorat nu mai are nicio relevanță. Efectiv! Tot USR-ul, care acum se leagă cu lanțul să plece premierul Ciucă, spunea că doamna Kovesi e în regulă și că 5% e bine.”

USR se apară lansând și ei un scenariu despre Adrian Năstase

Alin Prunean, deputat USR, afirmă, ca replică, că este o insinuare și că este de tipul specific unei știri de laborator, fiind lipite cuvintele-cheie de căutare ”plagiat Ciucă” de USR. ”Noi deja ne-am obișnuit” spune el. Întrebat ce laborator, el a acuzat că este vorba despre fake news, pentru că acuze concrete nu există: ”Se lansează fumigene”. În același timp, Alin Prunean lansează și el un scenariu: ”E posibil ca domnul Adrian Năstase să vrea să reintre în politica mea și, neavând altceva de spus, a încercat să arunce o fumigenă”.

Liberalul Marilen Pirtea consideră că Adrian Năstase face o ”acuzație foarte gravă și este necesar să vină și să dezvăluie, cu subiect și predicat, ceea ce știe”. ”Probabil că vom vedea în timp că acțiunea poate nu este izolată și că va continua și acest demers și cu alți colegi de Guvern. Dacă domnul Adrian Năstase are această informație, s-o spună public” a afirmat el.

”Dacă teza e plagiat, nu va interesa pe nimeni! Nu interesează pe nimeni. Dacă nu e plagiat, cu atât mai mult. Tocmai de asta, repet, sunt surprins de acuzația domnului prim-ministru Adrian Năstase, care, vorba aceea, nu sunt doi ca el” a conchis Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.