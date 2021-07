Virgil Guran (PNL), despre legalizarea prostituției în România: Aș fi primul care aș semna o astfel de lege

Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna, vrea legalizarea marijuanei și a prostituției pentru ca România să fie mai atrăgătoare pentru turiști. Virgil Guran, liderul senatorilor PNL, a declarat că ar fi primul care ar semna o asemenea lege.

"Referitor la prostituție vă spun foarte clar, există în România. Există la nivel foarte bine organizat. În momentul de față multe fete din România practică această meserie în afară și se câștigă milioane, dacă nu sute de milioane, miliarde de euro, de către statele în care își desfășoară activitatea. După părerea mea, ar trebui legalizată în țară pentru că oricum există pentru că în felul în care există acum în seamănă doar boală, delicvență, violență, evaziune fiscală și tot felul de lucruri de genul acesta și ar fi benefic să se întâmple ce se întâmplă în multe țări, să fie o activitate legalizată, controlată de stat, controlată de sistemul de sănătate. Acele fete care ele stabilesc că fac acest lucru, nu altcineva, să aibă o carte de muncă, să aibă o pensie, să plătească niște impozite. Deci sincer să fiu, am văzut tot felul de atitudini din partea unor oameni care cred eu că de multe ori sunt pasionali în relația cu femeile fără probleme, dar care vin și spun Nu se poate. Nu există așa ceva. Nu trebuie așa ceva. V-o spun foarte deschis, aș fi primul care aș semna și aș susține o astfel de lege pentru că asta este realitatea, nu doar din România, din întreaga lume. Asta se întâmplă, dar trebuie găsită o formă legală, normală, sănătoasă.", a declarat Virgil Guran la Realitatea Plus.

Caramitru: Bucureștiul, Amsterdam-ul al estului

"Cum devenim țări pe City break? Simplu. Amsterdam al estului. Liberalizăm așa : marijuana și prostituția. Nu râdeți. E ok, stați liniștiți. Marijuana e mai puțin periculoasă decât alcoolul, e ok, nimeni nu moare din așa ceva și nici nu devii dependent. Și prostituție e oricum în draci (e plin centrul vechi), avem și tradiție (in interbelic eram top, era permisă chiar când erau la putere legionarii sau când patriarhul de atunci era prim ministru) - doar că acum suntem ipocriți și nu protejăm pe fetele care lucrează acolo. Și aș mai face ceva - licențe pentru mega-cazinouri (de exemplu aproape de aeroportul Otopeni, un mini-Las Vegas acolo, un oraș). Io va zic. Dacă Bucureștiul devine Amsterdam-ul estului, Las Vegas-ul Europei, rupem. ", a scris Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook