Cozmin Gușă s-a aflat astăzi în emisiunea ”Deferiți mass-media” de la DC News și DC News TV unde a discutat alături de Bogdan Chirieac și Val Vâlcu, printre alte subiecte, și despre numirea lui Dan Vîlceanu în funcția de ministru al Finanțelor și gestul făcut de Iohannis la evenimentul de învestitură a noului ministru din Guvernul Cîțu.

”Eu cred că România va ajunge într-o situație extrem de dificilă, vom fi copilul bolnav sau omul bolnav al Uniunii Europene, foarte curând. Și totul programat. Te uiți la Cîțu și îți dai seama câte parale face, te uiți la noul ministru de Finanțe și te înspăimânți și văd totala lipsă de acțiune și sprijinul necondiționat pe care îl acordă președintele Iohannis domnului Cîțu. Pe de altă parte, de ce l-a acceptat pe Dan Vîlceanu la Finanțe, dacă președintele nu a vrut să dea mâna cu el la învestitură?”, l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe Cozmin Gușă.

”Eu cred că a fost un circ pregătit de echipa de imagine a lui Iohannis. Părerea mea este că a fost un circ de imagine, pus la cale pentru ca să nu se considere că Iohannis ar fi în spate. Dar cum să nu fie Iohannis în spate la așa ceva în condițiile în care putea să îl refuze pe Cîțu. I s-a spus lui Cîțu: ”numește-l liniștit pe Vîlceanu ăsta că este un băiat bun, bine căptușit cu dosare, bun de șantajat, va semna orice”, și de acolo, Iohannis, scopul lui este doar să își păstreze un anumit nivel de credibilitate la nivelul românilor, câți mai sunt, 10-15-20% cât mai cred în el. A jucat acel teatru prost, de vezi Doamne, nu a dat mâna cu Vîlceanu. Efect zero pentru mine”, a declarat Cozmin Gușă.

Vezi mai multe în video:

Cîțu, două ordine pentru Vîlceanu după ce a preluat mandatul

Invitat la emisiunea Tema Zilei de la TVR 1, premierul a fost întrebat despre prioritățile lui Dan Vîlceanu după ce și-a preluat mandatul de ministru. „În primul rând, are o prioritate pe termen foarte, foarte scurt: rectificarea bugetară. Trebuie să încheiem rectificarea bugetară. În al doilea rând, eu am pregătit terenul pentru 1 septembrie ca E-facturare să intre program pilot. Trebuie să se asigure că va fi respectat acest termen de 1 septembrie”, a răspuns Cîțu.

„După aceea, bineînțeles, vom continua proiectul de modernizare a ANAF, reorganizarea ministerului Finanțelor, reorganizare la ANAF dacă este nevoie, vom discuta. Cred că prioritatea zero pentru acest minister este digitalizarea sistemului de facturi, modul în care oamenii lucrează cu statul, tot ceea ce înseamnă fiscalitate. Asta vorbim de finanțe. Am făcut niște pași importanți în pandemie, dar au fost încetiniți în prima parte a acestui an, în primele șase luni. Nu s-a făcut niciun progres, reîncărcăm motoarele și mergem mai departe. E-facturare trebuie să înceapă de la 1 septembrie”, a adăugat premierul.

Citește mai multe aici!