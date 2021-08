Cîțu, două ordine pentru Vîlceanu după ce a preluat mandatul

Premierul Florin Cîțu a vorbit despre planul pe care îl are cu noul său ministru de la Finanțe.

Invitat la emisiunea Tema Zilei de la TVR 1, premierul a fost întrebat despre prioritățile lui Dan Vîlceanu după ce și-a preluat mandatul de ministru. „În primul rând, are o prioritate pe termen foarte, foarte scurt: rectificarea bugetară. Trebuie să încheiem rectificarea bugetară. În al doilea rând, eu am pregătit terenul pentru 1 septembrie ca E-facturare să intre program pilot. Trebuie să se asigure că va fi respectat acest termen de 1 septembrie”, a răspuns Cîțu.

„După aceea, bineînțeles, vom continua proiectul de modernizare a ANAF, reorganizarea ministerului Finanțelor, reorganizare la ANAF dacă este nevoie, vom discuta. Cred că prioritatea zero pentru acest minister este digitalizarea sistemului de facturi, modul în care oamenii lucrează cu statul, tot ceea ce înseamnă fiscalitate. Asta vorbim de finanțe. Am făcut niște pași importanți în pandemie, dar au fost încetiniți în prima parte a acestui an, în primele șase luni. Nu s-a făcut niciun progres, reîncărcăm motoarele și mergem mai departe. E-facturare trebuie să înceapă de la 1 septembrie”, a adăugat premierul.

Cîțu își asumă propunerea lui Vîlceanu la Finanțe

„Vă asumați responsabilitatea pentru numirea lui Dan Vîlceanu așa cum a explicat Ludovic Orban ieri că trebuie să o faceți? Se referea la integritate și la competență”, a întrebat moderatoarea emisiunii. „Eu îmi asum responsabilitatea propunerii în Biroul Politic Național. În continuare, miniștrii sunt votați în BPN, asta înseamnă că au susținerea PNL, dar da, eu îmi asum propunerea domnului Dan Vîlceanu”.

Premierul Florin Cîțu a explicat de ce s-a enervat când a fost întrebat dacă s-a drogat

Întrebat despre boacăna de la începutul anilor 2000, acesta a clarificat: „Sunt unele întrebări care, până la urmă, nu își au rostul. Nu poți să întrebi chiar orice, mai ales când sunt lucruri importante despre care vorbeam. De exemplu, vorbeam despre situația românilor din Kabul. Eu sper că avem toți discernământ, atunci când vorbim despre situația unor oameni disperați, care încearcă să ajungă acasă, să păstrăm, totuși, respectul și să vedem ce întrebări punem despre acea situație.”

„Întrebarea, bineînțeles... eu pot să răspund sau să nu răspund. Dar haideți să ne concentrăm pe lucruri serioase. De ce nu mă întreabă nimeni despre creșterea economică de 13 la sută? De unde vine? Ce se întâmplă cu ea?", a mai zis premierul la TVR 1.