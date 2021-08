Cîțu a zis de ce s-a enervat când a fost întrebat dacă s-a drogat

„Haideți să terminăm cu astfel de întrebări tâmpite, sincer”, a spus, joi dimineață, premierul Florin Cîțu, solicitat să clarifice dacă a consumat sau nu droguri. Nu este prima oară când premierul este întrebat acest lucru. În nicio situație, nu a clarificat situația.

Joi seară, a fost întrebat, la TVR 1, de ce s-a enervat în urma întrebării cu privire la droguri.

„Pentru că sunt unele întrebări care, până la urmă, nu își au rostul. Nu poți să întrebi chiar orice”, a zis premierul Florin Cîțu, adăugând: „Mai ales când sunt lucruri importante despre care vorbeam. De exemplu, vorbeam despre situația românilor din Kabul. Eu sper că avem toți discernământ, atunci când vorbim despre situația unor oameni disperați, care încearcă să ajungă acasă, să păstrăm, totuși, respectul și să vedem ce întrebări punem despre acea situație.”

„Întrebarea, bineînțeles... eu pot să răspund sau să nu răspund. Dar haideți să ne concentrăm pe lucruri serioase. De ce nu mă întreabă nimeni despre creșterea economică de 13 la sută? De unde vine? Ce se întâmplă cu ea?”, a mai zis premierul la TVR 1.

Orban și-a depus candidatura pentru un nou mandat ca șef al PNL: Eu reprezint o certitudine

Tot joi, Ludovic Orban și-a depus candidatura pentru un nou mandat pentru funcția de președinte PNL.

„Azi mi-am depus oficial cand la funcția de președinte PNL pentru un nou mandat. Odată cu candidatura, am depus moțiunea care prezintă viziunea mea despre evoluția PNL și despre cum PNL urmează să dezvolte România”, a spus Ludovic Orban.

„Afirm din capul locului că, odată cu începutul oficial al campaniei de promovare a moțiunii pe care o susțin, am ca obiectiv să încep procesul de recâștigare a încrederii românilor în PNL. Am ca obiectiv să refac prestigiul PNL, am ca obietiv să creștem performanța guvernamentală, am ca obietiv să asigurăm coeziunea în coaliția de guvernare. Eu reprezint o certitudine pentru PNL. Aproape toți membrii mă cunosc, știu cine sunt, știu ce am făcut pentru PNL de-a lungul celor peste 30 de ani de carieră, știu că m-am luptat constant pentru a împiedica punerea în practică a programelor retrograde ale formațiunilor politice născute din fostul PCR”, a zis Ludovic Orban.