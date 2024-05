Mecanism prin care unele microorganisme pot favoriza dezvoltarea cancerului, descoperit de cercetători chinezi - Studiu

Un mecanism prin care unele microorganisme din flora intestinală, asociate cu obezitatea, pot favoriza dezvoltarea cancerului, a fost descoperit de o echipă de cercetători chinezi din domeniul oncologiei.

Mecanismul constă în eliberarea unor substanțe chimice specifice, care pot avea impact semnificativ asupra dezvoltării și răspândirii celulelor canceroase, transmite agenția Xinhua, citată de Agerpres.

O dietă bogată în grăsimi este larg recunoscută ca un factor de risc semnificativ pentru progresia malignă a diferitelor tipuri de cancer, în principal din cauza efectelor sale perturbatoare asupra microflorei intestinale.

Rolul exact al dietei bogate în grăsimi în patogeneza cancerului nu a fost complet înțeles până în prezent.

Eliberare de leucină

Cercetătorii de la Universitatea Sun Yat-sen din China au investigat modele de șoareci cu cancer și au descoperit că microflora expusă la grăsimi a dus la o eliberare semnificativă de leucină, un aminoacid prezent în multe proteine.

Conform unui studiu publicat luni în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences din Statele Unite, s-a observat că nivelul crescut de leucină în sângele periferic este asociat cu rezultate clinice slabe la femeile diagnosticate cu cancer mamar.

În dezvoltarea rezistenței la chimioterapie și la unele imunoterapii pentru cancerul de sân, pulmonar și melanom este implicată și microflora intestinală anormală.

Cercetătorii implicați în acest studiu au mai transmis că rezultatele acestui studiu deschid calea către strategii terapeutice împotriva cancerului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News