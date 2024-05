Klaus Iohannis, premiat la "Oscarurile Washingtonului". Remus Pricopie: Implicații semnificative pentru țara noastră

“Atlantic Council, una dintre cele mai influente organizații de tip "think thank" din lume, a decis în urmă cu câteva săptămâni ca premiul Distinguished International Leadership Award, pentru anul 2024, un premiu intitulat informal "Oscarul Politic”, să fie acordat Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis. Decizia are în spate mai multe argumente, pe care Atlantic Council le-a prezentat deja public și care vor fi întărite cu ocazia festivității de decernare a acestui premiu, care va avea loc miercuri, 8 mai 2024, la Washington D.C., și la care vor participa peste 600 de invitați din 60 de țări.

"Implicații semnificative pentru țara noastră"

Consider că acest eveniment, alături de întrevederea Președintelui Iohannis cu Președintele Biden, la Casa Albă, și de întâlnirea cu Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice ale României, din acest an. Dincolo de agenda oficială, există și o dimensiune simbolică aparte, cu implicații semnificative pentru țara noastră.

România este în mijlocul unor fenomene geopolitice majore, iar pozițiile ferme, dar neprovocatoare, față de războiul declanșat de Rusia în Ucraina sau față de derapajele politice, inclusiv din unele state europene, au făcut ca țara noastră să contribuie decisiv la garantarea securității în regiune, la menținerea dialogului și a unității în interiorul Uniunii Europene și al NATO. România a reușit să reconfirme, de fiecare dată, atașamentul față de valorile democratice, să izoleze tendințele extremiste și să construiască o platformă de stabilitate politică, pentru vremuri de furtună.

"România poate avea în față cea mai prosperă perioadă din istoria sa"

"Oscarul Politic", oferit de Atlantic Council, și aprecierile președintelui Joe Biden pentru președintele României au valoarea unei duble invitații. Prima, este legată de atributele de lider ale președintelui Iohannis, care trebuie să fie valorificate, la nivel euro-atlantic, și după finalizarea celui de-al doilea mandat în fruntea Statului Român.

A doua, este îndemnul de a continua același mod de a face politică în România și după alegerile din 2024. Echilibrul României a ponderat excesele altor țări din regiune. Prin urmare, este fundamental ca România să rămână un stat pivot al democrației și să fie condusă de oameni serioși, interesați de binele public.

România poate avea în față cea mai prosperă perioadă din istoria sa, dacă îndeplinește simultan două condiții: (i) să nu se abată de la traseul democratic asumat după decembrie 1989; și (ii) să investească încredere într-o nouă generație de lideri politici, educați și formați pe modelul occidental, capabili să evite riscurile și să valorifice oportunitățile, în interesul cetățenilor români și în deplin respect față de alianțele din care România face parte (UE, NATO etc.)”, a spus Remus Pricopie.

