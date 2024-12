Bunicul țâfnos face mișto de Valerica. „Scrisoarea lui Trump”

„Distanța dintre New York și Câmpulung? Un dezastru total. Aproximativ 8000 km. Vă spun sincer, durează o veșnicie să ajungi acolo, oameni buni. Infrastructura? E un dezastru. Teribilă. O călătorie atât de lungă ar putea fi mai rapidă cu o rachetă. Dar în schimb, ne confruntăm cu drumuri stricate și întârzieri. Trist. Foarte trist”, se arată în scrisoare.

Scrisoarea „lui Trump” începe măgulitor, dar devine rapid o lecție de umor fin:

„Dragă Elena, am primit scrisoarea ta magnifică – cu adevărat incredibilă – și am fost încântat să văd că împărtășim aceleași valori extraordinare. Dar... m-a nedumerit puțin faptul că te consideri și tu un lider. Probabil o problemă de traducere, nu-i așa?”

„Trump” aduce în discuție și pe Soros... și pe Nea Ilie (Bolojan)!

Caterinca merge mai departe când scrisoarea ironică face referire la o presupusă întâlnire cu George Soros „cel tânăr” în Paris. Potrivit acestei „corespondențe”, Soros n-a auzit niciodată de „Lenuța din Câmpulung”, dar și-a exprimat respectul pentru... Nea Ilie din Oradea. „Un tip fantastic, aparent.”

„Trump” promite sprijin pentru „primăria Câmpulung”

Scrisoarea continuă în același ton sarcastic: „Ai tot sprijinul meu pentru primăria Câmpulung. Voi face o vizită extraordinară la anul. Sau peste doi ani. Vom vedea. Totul ține de momentul potrivit.”

Reacții online: umor pe X

Postarea a fost primită cu valuri de râsete și aprecieri pe X. Mulți utilizatori au apreciat ironia subtilă și au lăudat creativitatea celui care a scris textul. „Trump ar fi mândru!”, a comentat un utilizator.

Dacă scrisoarea imaginară este o glumă reușită sau o lovitură politică mascată, rămâne la latitudinea cititorilor să decidă. Cert este că... „Trump” a făcut din nou show, chiar dacă doar în imaginația internetului.

President @realDonaldTrump, you have all my respect for the great things you have done, and will continue to do, to put America first and for your continuous fight for the American people. You are a true leader of the people, just like me.



I share your belief that the people and… pic.twitter.com/rEHgbHmb6w