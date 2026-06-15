Adrian Veştea anunţă că păstrează integral programul de guvernare al lui Ilie Bolojan

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veştea a anunțat că va păstra integral programul de guvernare al Guvernului Bolojan, urmând doar actualizarea unor termene și formarea unui cabinet pe criterii de competență și algoritm politic.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a declarat că va păstra în integralitate programul de guvernare al Guvernului Bolojan şi doar îl va actualiza în privinţa unor termene, subliniind că lista de miniştri pe care-i va propune va ţine cont de algoritmul politic în baza căruia se va constitui noua majoritate parlamentară şi pe ea trebuie să se regăsească persoane bine pregătite, care să nu poată fi contestate.

"Programul de guvernare este deja făcut. Îl păstrez în integralitate, nu îl completez, în aşa fel încât să nu dăm naştere la discuţii"

Întrebat luni la Radio România Actualităţi care va fi calendarul învestirii noului Guvern, Veştea a răspuns: "După ce voi avea astăzi o discuţie cu colegii noştri din Partidul Naţional Liberal, intenţia mea este de a veni cu un guvern. Programul de guvernare este deja făcut, doar îl actualizez, fiindcă sunt o serie de date şi de termene care erau de anul trecut, de când a fost învestit Guvernul Bolojan, iar în prezent îl actualizez; îl păstrez în integralitate, nu îl completez, în aşa fel încât să nu dăm naştere la discuţii. Ulterior vom discuta pe portofolii, atât din punctul de vedere al algoritmului politic care va constitui noua majoritate, cât şi numele persoanelor care vor fi nominalizate în viitorul guvern".

El a fost întrebat dacă se va baza pe sprijinul parlamentarilor PNL, în condiţiile în care există mai multe opinii în partid privind nominalizarea sa pentru funcţia de premier.

"Sunt mai multe opinii, cu siguranţă decizia de ieri a preşedintelui i-a surprins pe foarte mulţi, dar eu am de gând să-mi duc până la sfârşit mandatul de persoană responsabilă pentru formarea Guvernului. Am conştiinţă, am responsabilitate pentru ţară şi am obligaţia de a face acest lucru în cursul acestei săptămâni. Nu cred că mai este necesar să mai stăm în discuţii, să facem analize, să ne gândim la tot felul de lucruri. Eu voi fi pragmatic, nu o să stau să aştept zile în şir, ci, din contră, în câteva zile, programul de guvernare pe care l-a avut Guvernul Bolojan şi care a fost agreat de toate partidele îl voi prelua integral, fără a modifica nicio virgulă, iar ulterior voi veni cu o listă de miniştri, persoane care vor avea integritate, vor avea expertiză profesională, în aşa fel încât să nu stăm să descoperim birourile prin ministere sau să înţelegem ce înseamnă fişa postului dintr-un anumit minister, ci de a doua a zi să ne aşezăm pe treabă şi să scoatem România din situaţia în care este", a afirmat Veştea.

Acesta a precizat că nu a discutat cu preşedintele PNL după desemnarea sa ca premier

Premierul desemnat a explicat că se bazează pe voturile celor "responsabili" din Parlament, întrebat de unde vor veni voturile necesare învestirii noului guvern.

"De la toţi cei care sunt responsabili, v-am spus că am stat de vorbă cu preşedintele României, iar eu cred că sunt oameni care sunt responsabili în toate partidele politice şi în felul acesta am toată convingerea că vom trece acest guvern. Dacă se doreşte şi începe să devină plăcută această situaţie de imprevizibilitate şi de nesiguranţă şi neavând posibilitatea să iei nişte decizii pentru ţară, înseamnă că nu tratăm corespunzător această perioadă în care ne aflăm", a susţinut Veştea.

Acesta a precizat că nu a discutat cu preşedintele PNL după desemnarea sa ca premier, dar că i-a transmis un mesaj, la care nu a primit nicio reacţie până-n acest moment.

"După desemnare i-am scris un mesaj, nu am avut nicio reacţie până în acest moment. Urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi. Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă, şi eu mi-am surprins familia, am avut de dat foarte multe explicaţii în cursul zilei de ieri, dar cred că am luat o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic, pe care orice om care respectă, să zic, poziţia în care este nominalizat şi parcursul pe care l-a avut din punct de vedere politic trebuie să-şi asume şi să facă ceva pentru ţara noastră", a spus Veştea, potrivit Agerpres.

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