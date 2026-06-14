USR, consultări în filiale și vot luni în Comitetul Politic Național privind guvernul Veștea

Lideri USR. Sursa foto: Agerpres

USR va lua o decizie formală privind cabinetul Veștea în cursul zilei de luni, după ce va avea consultări în filiale și un vot în Comitetul Politic.

”Ne-a surprins această decizie, de a nominaliza un membru PNL ca premier desemnat. O discuție între Dominic Fritz și Ilie Bolojan va avea loc în orele următoare. Avem un acord cu PNL, pe care îl vom respecta, au declarat surse din partid pentru DCNews. Știm că este nevoie de un guvern cu puteri depline, un guvern politic, care să-și asume măsurile de reformă, cu care să poată negocia sindicatele, care să poată îndeplini obiectivele PNRR și SAFE. Pe de altă parte, nu putem să fim percepuți ca unii care au contribuit la debarcarea lui Bolojan, un lider politic apropiat ca viziune de ceea ce susținem noi. Cât de departe vom merge cu loialitatea față de un partener politic, cât putem lăsa țara fără guvern, pentru jocuri politice, ce va face PNL, cu care PNL vom alcătui o coaliție de guvernare...sunt multe semne de întrebare. Sunt discuții în partid, sunt păreri și păreri. După consultările în filiale, în cursul acestei zile, o să comunicăm pe o singură voce, iar luni vom formaliza decizia, în Comitetul Național”.