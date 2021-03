Termen în dosarul Hidroelectrica. Udrea: Mă gândesc poate de ce nu am luat banii ăia acasă. Poate nu aveam dosar astăzi

Elena Udrea a făcut astăzi noi declarații în dosarul ”Hidroelectrica”.

”Nici măcar procurorii nu spun că aș fi luat eu vreun ban. Procurorii spun, că așa spune denunțătoarea Topoliceanu, că acești bani s-au dus la partid și au fost cheltuiți în campania pentru alegerile locale la care eu nu am candidat. Stau și mă gândesc poate de ce nu am luat banii ăia acasă dacă tot erau așa de mulți. Poate nu aveam dosar astăzi. (...) Sper că nu venim degeaba la acest proces, așa cum am venit degeaba timp de doi ani de zile la procesul privind referendumul din anul 2009, cel în care am luat o condamnare de opt ani cu executare deși chiar judecătoarea recunoaște că fapta nu era prevăzută de legea penală în anul 2009. Deci sper că nu venim degeaba la acest proces și că ce se întâmplă în sală chiar contează și că de data aceasta judecătoarea din acest dosar se va uita la probele din dosar și va dispune o soluție corectă și legală. Nu știu cum aș putea să mă apăr câtă vreme judecătoarea recunoaște că fapta nu era prevăzută de legea penală. Deci nici faptele de instigare la luare de mită și nici cele de spălare de bani. Cum doamne iartă-mă să te mai aperi. Mai mult decât că vom merge în fața instanței și sper că la ÎCCJ vom da de un complet care să aibă curajul care să pronunțe o soluție în acord cu textul legii... nu avem ce face”, a declarat Elena Udrea.

Lucian Bode are calitatea de martor în dosarul ”Hidroelectrica”, în care este cercetată Elena Udrea.

VEZI ȘI: Lucian Bode, audiat în dosarul Elenei Udrea. Declarații după explicațiile în fața instanței