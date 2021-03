Lucian Bode, audiat în dosarul Elenei Udrea. Declarații după explicațiile în fața instanței

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a fost audiat la Curtea de Apel București ca martor în dosarul Elena Udrea, ”Hidroelectrica”.

”Așa cum știți foarte bine, în 2017 am avut această calitate de martor în procesul de urmărire penală și am dat o declarație la DNA. Mi-am menținut această declarație în fața instanței. Justiția trebuie să se înfăptuiască. FMI avea cu Guvernul României un acord. Printre obligațiile asumate de România era și aceea de reziliere, renegociere a contractelor bilaterale de vânzare a energiei electrice. Știți foarte bine că am preluat mandatul de ministru al Economiei în perioada în care acest proces era în derulare. În perioada în care am fost ministru am spus în fața instanței că îmi amintesc că echipele de negociere de la hidroelectrica aveau printre obligații să urmărească perioada de valabilitate a acestor contracte, reducerea cantității de energie electrică livrată, creșterea tarifelor la care se vindea energia, producerea unei clauze ca atunci când era secetă hidroelectrica să nu fie obligată să vândă energie în cantitatea contractată. Acestea sunt chestiunile despre care am vorbit foarte mult public în 2012. Din păcate misiunea FMI era în derulare când Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu a fost demis prin moțiune de cenzură în 27 aprilie 2012”, a declarat Lucian Bode.

Lucian Bode are calitatea de martor în dosarul ”Hidroelectrica”, în care este cercetată Elena Udrea. Aceasta este acuzată că, în 2010, în calitate de ministru şi de persoană cu funcţie de conducere în partid, având influenţă asupra factorilor de decizie din Ministerul Economiei şi ai SC Hidroelectrica SA, a pretins de la un om de afaceri, prin intermediar, suma de 5 milioane USD, pentru a asigura firmei controlate de acesta derularea, în continuare, a contractului bilateral de vânzare-cumpărare de energie electrică cu SC Hidroelectrica SA.

'Pentru a-şi exercita influenţa, (...) la începutul anului 2012, a primit de la acelaşi om de afaceri, prin intermediar, suma de 3.800.000 USD şi o creanţă de 900.000 de euro pe care una dintre firmele controlate de acesta o deţinea ca urmare a unui împrumut garantat cu pachetul de 90% din acţiunile la o societate cu activitate în mass-media', susţin anchetatorii.